Waldbrand am Schöckl: Jetzt ermittelt die Polizei

Ermittlungen laufen – bei Verurteilung droht Haft

Ersten Erhebungen der Polizei zufolge dürfte eine Frau bei einem Picknick mit einem Feuerzeug hantiert und so den Brand ausgelöst haben. Sie verständigte immerhin noch selbst die Einsatzkräfte – allerdings mit dem Handy einer zufällig vorbeigekommenen Wanderin. Dann machte sich die bislang unbekannte Frau aus dem Staub. Wie die Landespolizeidirektion der „Krone“ bestätigt, laufen jetzt Ermittlungen wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst. Dieser Tatbestand kann im Falle einer Verurteilung bis zu ein Jahr Haftstrafe bedeuten.