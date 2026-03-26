Waldbrand am Schöckl: Jetzt ermittelt die Polizei

Das aufsehenerregende Feuer am Grazer Hausberg dürfte von einer bislang unbekannten Frau ausgelöst worden sein. 85 Prozent aller Waldbrände in Österreich werden von Menschenhand verursacht.
Am Mittwoch kam es in der Schöckl-Gemeinde St. Radegund, im Bereich des beliebten Wander-Ziels Novystein, zu einem Wald- und Wiesenbrand. Wie berichtet, löste das Feuer einen Großeinsatz aus. Unter anderem waren mehr als zehn Feuerwehren, die Bergrettung und ein Polizeihubschrauber stundenlang im Einsatz. Am Abend war der Brand, der sich über rund einen Hektar ausgebreitet hatte, eingedämmt. Schlimmeres konnte verhindert werden.
Ermittlungen laufen – bei Verurteilung droht Haft
Ersten Erhebungen der Polizei zufolge dürfte eine Frau bei einem Picknick mit einem Feuerzeug hantiert und so den Brand ausgelöst haben. Sie verständigte immerhin noch selbst die Einsatzkräfte – allerdings mit dem Handy einer zufällig vorbeigekommenen Wanderin. Dann machte sich die bislang unbekannte Frau aus dem Staub. Wie die Landespolizeidirektion der „Krone“ bestätigt, laufen jetzt Ermittlungen wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst. Dieser Tatbestand kann im Falle einer Verurteilung bis zu ein Jahr Haftstrafe bedeuten.
Ob vom Verursacher eines Feuers bei Fahrlässigkeit auch Einsatzkosten zu tragen sind, ist nicht Gegenstand des Strafverfahrens und kann je nach Fall individuell am zivilrechtlichen Weg entschieden werden.
Waldbrandgefahr aktuell eher gering
Um bei aufwendigen Waldbränden Feuerwehren zu entschädigen, gibt es indes seit 2024 ein eigenes gesetzliches Pauschaltarifsystem, nach dem Einsätze von der öffentlichen Hand abgegolten werden.
So wie das aktuelle Ereignis am Grazer Hausberg, werden 85 Prozent aller Waldbrände in Österreich von Menschen verursacht, großteils durch Fahrlässigkeit. Generell ist die Waldbrandgefahr in der Steiermark aktuell „im Vergleich zum selben Zeitraum in den Vorjahren eher gering“, sagt Peter Ondrich von der Landesforstdirektion.
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