Große Lawinengefahr: Angst vor Horror-Wochenende

„Es handelt sich um einen sogenannten scharfen 3er“

Die Schneefälle klingen im Laufe des Freitags zwar ab, am Wochenende wird es aber kaum Entspannung geben. „Die Lawinengefahr wird erheblich sein – Stufe 3“, schildert Mitterer. Nachsatz: „Es handelt sich um einen sogenannten scharfen 3er – an der oberen Grenze zu Stufe 4!“

Statistik verheißt nichts Gutes

Diese an sich bereits äußerst heikle Lage verschärft sich noch dadurch, dass die Meteorologen für Samstag schönes Wetter prognostizieren. Und erfahrungsgemäß zieht es am ersten Tag nach Schlechtwetter besonders viele Sportler ins Freie – vor allem an einem Samstag. Bei solchen Konstellationen passieren statistisch die meisten Lawinenunglücke!