Setzt Österreichs Regierung auf „Meeresenergie“?

Definition von EU übernommen

Das Wirtschaftsministerium erklärt das mit der EU-Richtlinie, auf der das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz fußt. Dort sei genau die gleiche Formulierung zu finden, die man einfach übernommen habe. Mit Richtlinien gibt die EU den Ländern vor, was in nationales Recht umgewandelt werden muss. Bei einem Binnenstaat ist „Meeresenergie“ aus Sicht von Brüssel hinfällig.