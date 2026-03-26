Kurios! Zu viel Applaus bringt Mikutina zu Sturz

Klingt komisch, ist aber so: Die Vorarlbergerin Olga Mikutina lässt bei der Eiskunstlauf-WM in Prag damit aufhorchen, dass ihr Sturz im Frauen-Kurzprogramm ein bisschen dem immer wieder aufbrandenden Applaus der Zuschauer geschuldet gewesen ist!
„Ich war sehr fokussiert, aber es war unglaublich viel Unterstützung vom Publikum da“, so Mikutina, die nach ihrem Malheur auf Platz 16 gelandet war.
„Die Leute haben im Programm zu klatschen begonnen, und das hat mich kurz aus dem Konzept gebracht. In diesem Moment war ich mehr bei den Menschen als bei mir selbst und dadurch ist der Fehler passiert“, erklärte die 22-Jährige vor der Freitag-Kür (18 Uhr).
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