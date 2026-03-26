Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

99ers sind gewarnt

Am Weg zum „echten Titel“ kommt‘s auf die Größe an

Eishockey
26.03.2026 18:30
Goalie Maxime Lagace ist schon die ganze Saison über eine echte Bank im Tor der 99ers.
Goalie Maxime Lagace ist schon die ganze Saison über eine echte Bank im Tor der 99ers.(Bild: APA/EXPA / APA / picturedesk.com)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Mit dem österreichischen Meistertitel haben die Grazer Eishockey-Cracks den ersten Titel bereits in der Tasche. Doch für die 99ers soll es nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zum ganz großen Ziel sein. Die nächste Hürde am Weg in die Endspielserie ist Fehervar. Zahlreiche Statistiken sprechen im Halbfinale für die Lacroix-Truppe. Doch in den Duellen kommt es auch auf die Größe an.

0 Kommentare

Das lange Warten hat ein Ende! 1978 durfte das Grazer Eishockey mit dem ATSE den letzten Meistertitel feiern. Erst 21 Jahre später, im Jahr 1999, wurden die 99ers gegründet. Nach dem 2:4-Aus des KAC gegen Fehervar darf die Grüne Mark endlich wieder jubeln. Denn die 99ers sind der letzte rot-weiß-rote Klub im Play-off und daher schon vor dem Start der Semifinal-Serien am Sonntag österreichischer Meister.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Eishockey
26.03.2026 18:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
133.491 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
130.349 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
122.995 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Ausland
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
1892 mal kommentiert
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1733 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1520 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Mehr Eishockey
Krone Plus Logo
99ers sind gewarnt
Am Weg zum „echten Titel“ kommt‘s auf die Größe an
Eishockey-Graz jubelt
Erster Schritt! 99ers sind Österreichs Meister
Im Viertelfinale raus
Aus und vorbei! Fehervar stößt KAC in den Abgrund
Krone Plus Logo
Live auf Sendung
ORF „feuerte“ Boss Pilloni! Das sagt der KAC
NHL
Niederlagen für Kasper und Rossi

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf