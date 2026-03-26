Am Weg zum „echten Titel“ kommt‘s auf die Größe an

Mit dem österreichischen Meistertitel haben die Grazer Eishockey-Cracks den ersten Titel bereits in der Tasche. Doch für die 99ers soll es nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zum ganz großen Ziel sein. Die nächste Hürde am Weg in die Endspielserie ist Fehervar. Zahlreiche Statistiken sprechen im Halbfinale für die Lacroix-Truppe. Doch in den Duellen kommt es auch auf die Größe an.