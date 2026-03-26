Am Weg zum „echten Titel“ kommt‘s auf die Größe an

Mit dem österreichischen Meistertitel haben die Grazer Eishockey-Cracks den ersten Titel bereits in der Tasche. Doch für die 99ers soll es nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zum ganz großen Ziel sein. Die nächste Hürde am Weg in die Endspielserie ist Fehervar. Zahlreiche Statistiken sprechen im Halbfinale für die Lacroix-Truppe. Doch in den Duellen kommt es auch auf die Größe an.
Das lange Warten hat ein Ende! 1978 durfte das Grazer Eishockey mit dem ATSE den letzten Meistertitel feiern. Erst 21 Jahre später, im Jahr 1999, wurden die 99ers gegründet. Nach dem 2:4-Aus des KAC gegen Fehervar darf die Grüne Mark endlich wieder jubeln. Denn die 99ers sind der letzte rot-weiß-rote Klub im Play-off und daher schon vor dem Start der Semifinal-Serien am Sonntag österreichischer Meister.
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