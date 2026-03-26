Austria verlängert mit Mittelfeldspieler Barry

Die Wiener Austria setzt weiter auf Abubakr Barry. Der Fußball-Bundesligist zog die Option beim Mittelfeldspieler aus Gambia und verlängerte so den ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr.
Der 25-Jährige, der im Sommer 2024 vom israelischen Zweitligisten Bnei Yehuda geholt worden war, ist in der Mannschaft von Trainer Stephan Helm Leistungsträger.
In der laufenden Bundesliga-Saison kommt Barry bislang auf 22 Einsätze, in denen ihm vier Tore sowie drei Assists gelangen. Aktuell ist er mit der gambischen Nationalmannschaft unterwegs und absolviert am Dienstag ein Auswärtsspiel gegen Senegal.
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