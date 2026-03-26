Rangnick spricht über Vertragsverlängerung mit ÖFB

Der Teamchef ist seit Mai 2022 im Amt. Ob sich die Spieler wünschen würden, dass er bleibt? „Das weiß ich nicht, ich habe die Spieler nicht gefragt“, antwortete Rangnick. „Aber nach den vier Jahren gehe ich davon aus, dass das Binnenklima zwischen uns, zwischen dem Trainerteam und der Mannschaft, gut ist.“ Michael Gregoritsch lehnte sich weiter aus dem Fenster. „Es ist klar, dass sich jeder Spieler wünscht, dass Ralf Rangnick verlängert. Er ist für uns wirklich der perfekte Trainer“, meinte der ÖFB-Stürmer. „Er hat uns zur EM und zur WM geführt. Deswegen hoffen wir sehr, dass er bleibt.“