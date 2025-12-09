Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Zukunftsfit“

Minister ebnen Weg für europäische KI-Gigafabriken

Web
09.12.2025 13:10
Mit den KI-Gigafabriken soll Europa „zukunftsfit“ gemacht werden.
Mit den KI-Gigafabriken soll Europa „zukunftsfit“ gemacht werden.(Bild: .shock - stock.adobe.com)

Die EU-Wissenschafts- und Forschungsminister haben am Dienstag in Brüssel der Änderung einer Verordnung zur Einrichtung von KI-Gigafabriken in der EU zugestimmt. Basierend auf einem Vorschlag der Kommission  in Brüssel sollen fünf solcher Zentren entstehen. 

0 Kommentare

Auf Basis einer EU-Verordnung aus dem Jahr 2021 ist das „Gemeinsame Unternehmen für europäisches Hochleistungsrechnen“ (EuroHPC) ins Leben gerufen worden. Weil seit damals auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz jedoch gewaltige technische Fortschritte vonstattengingen, musste die Verordnung angepasst werden.

Mit der Änderung wird das EuroHPC mit der erforderlichen Rechtsgrundlage ausgestattet, die zur Gründung von KI-Gigafabriken in Europa notwendig ist. Die neue Verordnung kann in Kraft treten, nachdem auch das Europäische Parlament – wahrscheinlich nächste Woche – seine Meinung dazu abgegeben hat.

Für Rechenleistung erforderlich
„Die KI-Gigafabriken sind extrem relevant, um Europa zukunftsfit zu machen“, sagte Österreichs Forschungsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ). Für einen der fünf Standorte hat sich Wien beworben. Holzleitner unterstrich, dass die KI-Gigafabriken erforderlich seien, „um als Europäische Union bereit zu sein für all‘ das, was als Rechenleistung benötigt wird“.

Lesen Sie auch:
Virkkunen bei der Vorstellung des KI-Aktionsplans
Aktionsplan enthüllt
EU-Kommission will KI-Gigafabriken schaffen
09.04.2025

Würde Wien den Zuschlag für eine KI-Gigafabrik erhalten, hätte dies laut Holzleitner einen „großen Effekt“ auf die Wissenschafts- und Forschungs-Community, „letzten Endes vermutlich aber auch auf die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs“, so die Ministerin. Für die fünf Standorte gibt es EU-weit 77 Bewerbungen.

Die dänische Wissenschaftsministerin Christina Egelund als Vertreterin der Ratspräsidentschaft hielt KI-Gigafabriken für „enorm wichtig“ im weltweiten Technologie-Wettbewerb. „Wir schulden den Europäern eine gewichtige Antwort zu amerikanischen und chinesischen Stärken in diesem Bereich“, so Egelund.

Die etwa 20 Milliarden Euro schwere Finanzierung der KI-Fabriken soll über EU-Gelder, Gelder der Mitgliedsstaaten und private Investoren erfolgen. Auch das ist in der Verordnung festgehalten. Ebenso ermöglicht sie die Umleitung nicht verwendeter EU-Mittel in KI-Gigafactory-Projekte.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Er sieht und hört zu
Samsung-Vision: Der TV der Zukunft ist KI-Dystopie
Joviales Interview des von einer Online-Finanzplattform finanzierten YouTube-Kanals „Sourcery“ ...
Krone Plus Logo
Kritik unerwünscht
Die Haus-und-Hof-Medien der „Big Tech“-Milliardäre
Aus einem 12,9-Millimeter-Handy mit 6,5 Zoll Diagonale wird beim Galaxy Z Trifold ein rund vier ...
Handy wird Tablet
Samsung zeigt doppelt faltbares Galaxy Z Trifold
Ganz oben steht der bayerische Sänger Oimara mit dem Video zum Hit „Wackelkontakt“.
Österreich-Zahlen 2025
Das sind die beliebtesten YouTube-Clips des Jahres
Hardware für Retro-Gamer gibt es nicht nur von den großen bekannten Gaming-Riesen, sondern auch ...
Krone Plus Logo
Erstaunliche Vielfalt
Retro-Games auf Reisen: Das ist die beste Hardware
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
134.943 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.562 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
108.670 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Mehr Web
„Zukunftsfit“
Minister ebnen Weg für europäische KI-Gigafabriken
Zeit sinnvoller nutzen
Australiens Premier verteidigt Social-Media-Verbot
Anklage zugelassen
Online-Sadist „White Tiger“ ab Jänner vor Gericht
Krone Plus Logo
Experte über Risiko:
„Gefahr nicht die KI, sondern die Firmen dahinter“
Hohes Bußgeld droht
EU geht wegen Datennutzung für KI gegen Google vor

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf