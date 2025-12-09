Minister ebnen Weg für europäische KI-Gigafabriken

Die dänische Wissenschaftsministerin Christina Egelund als Vertreterin der Ratspräsidentschaft hielt KI-Gigafabriken für „enorm wichtig“ im weltweiten Technologie-Wettbewerb. „Wir schulden den Europäern eine gewichtige Antwort zu amerikanischen und chinesischen Stärken in diesem Bereich“, so Egelund.

Die etwa 20 Milliarden Euro schwere Finanzierung der KI-Fabriken soll über EU-Gelder, Gelder der Mitgliedsstaaten und private Investoren erfolgen. Auch das ist in der Verordnung festgehalten. Ebenso ermöglicht sie die Umleitung nicht verwendeter EU-Mittel in KI-Gigafactory-Projekte.