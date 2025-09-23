Mercedes bekennt sich nun doch zu Einstiegsautos

Denn der Blick ins aktuelle Preisblatt zeigt, warum die A-Klasse so wichtig ist. Gut 35.000 Euro kostet der Einstieg mit Stern – eine Hausnummer, die im Vergleich zum kommenden elektrischen CLA (Start bei etwa 56.000 Euro) fast schon nach Schnäppchen klingt. Und auch der Nachfolger soll leistbar bleiben: attraktiv eingepreist, aber mit mehr Emotion und Technik als je zuvor.