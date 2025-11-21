Millionen-Schaden für Bayern: Torverbot für Lewa?

Die Biografie, geschrieben von Sebastian Staszewski, behandelt auch die erste Saison von Lewandowski bei den Katalanen. Damals konnte Barca die Meisterschaft schon vorzeitig unter Dach und Fach bringen. Zwei Spieltage vor Schluss führte der Pole zudem mit 23 Treffern die Torschützenliste in La Liga an. Fünf Tore betrug zu diesem Zeitpunkt sein Vorsprung auf den ersten Verfolger, Karim Benzema im Dress von Real Madrid.