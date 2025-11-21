Millionen-Schaden für Bayern: Torverbot für Lewa?

Hat der FC Barcelona Stürmer Robert Lewandowski am Ende der Saison 2022/23 ein Torverbot auferlegt, um sich Bonuszahlungen an Bayern München zu verhindern? Dieses Gerücht macht derzeit in Spanien und Deutschland die Runde. Auslöser ist ein Kapitel in der Biografie „Lewandowski. Der Echte“.
Die Biografie, geschrieben von Sebastian Staszewski, behandelt auch die erste Saison von Lewandowski bei den Katalanen. Damals konnte Barca die Meisterschaft schon vorzeitig unter Dach und Fach bringen. Zwei Spieltage vor Schluss führte der Pole zudem mit 23 Treffern die Torschützenliste in La Liga an. Fünf Tore betrug zu diesem Zeitpunkt sein Vorsprung auf den ersten Verfolger, Karim Benzema im Dress von Real Madrid.
Diese Ausgangslage soll die Verantwortlichen in Barcelona dazu veranlasst haben, ein Gespräch mit ihrem Stürmerstar zu suchen. Klub-Präsident Joan Laporta soll den Polen dabei gebeten haben, in den letzten beiden Spielen keinen Treffer mehr zu erzielen.
Ging um eine Bonuszahlung
Die „Marca“ zitiert Laporta mit den Worten: „Robert, wir möchten, dass Sie in den letzten beiden Spielen keine Tore mehr schießen.“ Hintergrund: Hätte Lewandowski in seiner Debütsaison 25 Tore erzielt, wäre eine Bonuszahlung in Höhe von 2,5 Millionen Euro an den FC Bayern fällig gewesen.
Geld, das die seit Jahren klammen Katalanen offenbar nicht zahlen wollten. Fakt ist: Lewandowski stand die verbleibenden Partien über die volle Distanz auf dem Platz – ein Tor erzielte er dabei aber nicht mehr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.