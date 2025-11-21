Fatale Falle
Nutzer aus Fetisch-Forum foltert und ersticht Frau
Eine 32-Jährige ist in den USA unter grausamen Umständen ums Leben gekommen. Ein zweifacher Familienvater hat die Britin erstochen – nachdem er ihr furchtbare Gewalt angetan hatte. Die beiden hatten sich in einem Fetisch-Forum kennengelernt.
Der Fall sorgte in den USA für Aufsehen. Eine Britin, die ihrem Leben ein Ende setzen wollte, war allein in die USA gereist, um dort den Mann zu treffen. In einem Video, das der Polizei zugespielt wurde, soll Sonia E. in Tränen aufgelöst und „mit zahlreichen Verletzungen“ zu sehen sein. Darin erklärt sie, dass sie sterben möchte.
Die Digital-Content-Creatorin aus Portsmouth war Anfang Oktober nach Florida gereist, laut Ermittlern „mit der Absicht, gewaltsam getötet zu werden“. Wenige Tage später wurde ihre Leiche in einem flachen Grab im Wald entdeckt.
Opfer in Airbnb gefoltert
Beschuldigt wird der 53-jährige Amerikaner Dwain H., Vater zweier Kinder. Er soll die Frau, die er in einem Fetisch-Chat kennengelernt hatte, in einem abgelegenen Airbnb sexuell missbraucht, gefoltert und schließlich erstochen haben. Der Beschuldigte behauptet, Sonia habe dies gewollt.
„Warum bist du in den Vereinigten Staaten?“, fragte Sonias Peiniger sie in dem Video laut „Daily Mail“. Sonia antwortet: „Weil ich ein schrecklicher Mensch bin“. Sie erklärt: „Ich habe jeden zerstört, der mich liebt.“
Angst, Folter und Panik
Sonia litt laut Polizei und ihrem langjährigen Freund Steve H. an schweren psychischen Problemen. Sie war am 10. Oktober nach Florida gereist und hätte drei Tage später zurückkehren sollen. Als sie den Rückflug nicht antrat, meldeten Familie und Freunde sie als vermisst. Ihr Freund postete einen Aufruf auf Social Media (oben), mit dem er sich Hinweise auf Sonias Verbleib erhoffte. In verzweifelten Nachrichten an Bekannte schrieb Sonia: „Er hat mir klargemacht, dass ich aus der Sache nur herauskomme, wenn ich ihn erschieße.“
Er hat mir klargemacht, dass ich aus der Sache nur herauskomme, wenn ich ihn erschieße.
Sonia E.
Viermal auf Opfer eingestochen
Dwain H. wurde nach der Tat festgenommen. Er gab gegenüber der Polizei zu, Sonia vor zwei Jahren online kennengelernt zu haben. Er behauptet, sie habe ihn gebeten, sie zu töten. Dwain H. habe versucht, sie davon abzubringen. Ermittler stellten auf einem seiner Messer und einer Schaufel Blutspuren sicher, die laut DNA-Analyse von der Britin stammen. Eine Obduktion ergab vier Stichverletzungen.
Die Polizei geht davon aus, dass H. betreffendes Video aufnahm, um sich selbst zu schützen – und nicht, um Sonia zu helfen.
