Nutzer aus Fetisch-Forum foltert und ersticht Frau

Angst, Folter und Panik

Sonia litt laut Polizei und ihrem langjährigen Freund Steve H. an schweren psychischen Problemen. Sie war am 10. Oktober nach Florida gereist und hätte drei Tage später zurückkehren sollen. Als sie den Rückflug nicht antrat, meldeten Familie und Freunde sie als vermisst. Ihr Freund postete einen Aufruf auf Social Media (oben), mit dem er sich Hinweise auf Sonias Verbleib erhoffte. In verzweifelten Nachrichten an Bekannte schrieb Sonia: „Er hat mir klargemacht, dass ich aus der Sache nur herauskomme, wenn ich ihn erschieße.“