Steine krachten bei Sprengarbeiten auf Pkw

Nur Gemeindestraße gesperrt

Zum Zeitpunkt der Sprengung war die L190 nach Angaben der Polizei nicht gesperrt. Erhebungen hätten ergeben, dass während der Sprengung zwei Bauarbeiter nur die Gemeindestraße „Felsenau“ ab dem Bauhof Felsenau bis zur ersten Auffahrt der L190 abgesperrt hatten. Beim Eintreffen der Polizeistreife waren die Steine bereits durch die Bauarbeiter von der Fahrbahn entfernt worden.