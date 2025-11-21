Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was für ein Dekolleté!

Liz Hurleys Look ist heißer, als Santa erlaubt

Star-Style
21.11.2025 14:51
Liz Hurley versprühte mit ihrem Look schon mal Vorweihnachts-Stimmung. Doch der Look war heißer, ...
Liz Hurley versprühte mit ihrem Look schon mal Vorweihnachts-Stimmung. Doch der Look war heißer, als Santa Claus erlaubt!(Bild: AFP/EMMA MCINTYRE)

In weihnachtlichem Glitzer-Rot hat Liz Hurley diese Woche schon mal die Vorweihnachtszeit modisch eingeläutet. Und ihr Dress war heißer, als Santa Claus erlaubt!

0 Kommentare

Bei der Verleihung der CMA Awards Mitte der Woche begleitete die britische Schauspielerin ihren Freund Billy Ray Cyrus auf den roten Teppich. Und sorgte dabei für ein vorweihnachtliches Mode-Feuerwerk.

Denn das Kleid, dass sich Hurley für diesen Abend ausgesucht hatte, glitzerte in einem verführerischen Rot, das wohl auch Santa Claus gefallen hätte. Und gleichzeitig war es so sexy, dass die Weihnachtselfen beim Anblick des XXL-Dekolletés samt „Guckloch“ wohl ganz rote Ohren bekommen würden.

Liz Hurley war bei den CMA Awards in ihrem roten Glitzerkleid der Hingucker des Abends.
Liz Hurley war bei den CMA Awards in ihrem roten Glitzerkleid der Hingucker des Abends.(Bild: AFP/EMMA MCINTYRE)

Rote Wow-Looks im Trend!
Hurley war in dieser Woche übrigens nicht die einzige Promi-Beauty, die am roten Teppich bereits für Advents-Stimmung sorgte. Auch Sängerin Kelsea Ballerini machte bei den CMA Awards in weihnachtlichem Rot und jede Menge Tüllstoff eine fantastische Figur!

Roter Lippenstift und rot funkelnde Pumps sorgten beim den Look der 32-Jährigen schließlich noch für das Glamour-i-Tüpfelchen.

Kelsea Ballerini
Kelsea Ballerini(Bild: AFP/EMMA MCINTYRE)

An roten Wow-Looks kam man auch bei den Governors Awards in Los Angeles nicht vorbei. „Der Teufel trägt Prada“-Beauty Emily Blunt überraschte in einer Robe mit extravaganter Raffung an der Schulter und einem transparenten V-Einsatz im Schritt.

Und Hollywood-Kollegin Tessa Thompson setzte hingegen auf eine traumhaft schöne, schulterfreie Robe in Rot. 

Emily Blunt
Emily Blunt(Bild: EPA/CAROLINE BREHMAN)
Tessa Thompson
Tessa Thompson(Bild: EPA/CAROLINE BREHMAN)

Glänzende Accessoires
Zu guter Letzt zog auch Riki Lindhome bei der Premiere des Netflix-Films „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery“ in Los Angeles mit ihrem eleganten, roten Dress die Blicke auf sich. Und das nicht zuletzt wegen des sexy Dekolletés!

Das Gold der Brosche, die die überkreuzten Träger des Kleides zusammenhielt, griff die Schauspielerin schließlich bei ihren High Heels wieder auf. Ein wunderbar weihnachtliches Outfit!

Riki Lindhome
Riki Lindhome(Bild: AP/Jordan Strauss)

Die Stars beweisen: Auch modisch steht die Adventszeit längst schon vor der Tür. Und das Mode-Motto schon mal fest: Es darf in der Vorweihnachtszeit ruhig richtig sexy werden!

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.684 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
159.382 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
121.163 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
664 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Star-Style
Was für ein Dekolleté!
Liz Hurleys Look ist heißer, als Santa erlaubt
Royaler Kleider-Klau!
Amalia überrascht im Kleid von Königin Máxima
Strahlender Auftritt
Wow, Kate! Dieser Glamour-Look ist hollywoodreif!
Was für ein Anblick!
Hailey Bieber ließ Stringtanga und mehr blitzen
Die tollsten Looks
Lena Gercke ließ bei Bambi-Verleihung tief blicken
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf