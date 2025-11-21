Liz Hurleys Look ist heißer, als Santa erlaubt

In weihnachtlichem Glitzer-Rot hat Liz Hurley diese Woche schon mal die Vorweihnachtszeit modisch eingeläutet. Und ihr Dress war heißer, als Santa Claus erlaubt!
Bei der Verleihung der CMA Awards Mitte der Woche begleitete die britische Schauspielerin ihren Freund Billy Ray Cyrus auf den roten Teppich. Und sorgte dabei für ein vorweihnachtliches Mode-Feuerwerk.
Denn das Kleid, dass sich Hurley für diesen Abend ausgesucht hatte, glitzerte in einem verführerischen Rot, das wohl auch Santa Claus gefallen hätte. Und gleichzeitig war es so sexy, dass die Weihnachtselfen beim Anblick des XXL-Dekolletés samt „Guckloch“ wohl ganz rote Ohren bekommen würden.
Rote Wow-Looks im Trend!
Hurley war in dieser Woche übrigens nicht die einzige Promi-Beauty, die am roten Teppich bereits für Advents-Stimmung sorgte. Auch Sängerin Kelsea Ballerini machte bei den CMA Awards in weihnachtlichem Rot und jede Menge Tüllstoff eine fantastische Figur!
Roter Lippenstift und rot funkelnde Pumps sorgten beim den Look der 32-Jährigen schließlich noch für das Glamour-i-Tüpfelchen.
An roten Wow-Looks kam man auch bei den Governors Awards in Los Angeles nicht vorbei. „Der Teufel trägt Prada“-Beauty Emily Blunt überraschte in einer Robe mit extravaganter Raffung an der Schulter und einem transparenten V-Einsatz im Schritt.
Und Hollywood-Kollegin Tessa Thompson setzte hingegen auf eine traumhaft schöne, schulterfreie Robe in Rot.
Glänzende Accessoires
Zu guter Letzt zog auch Riki Lindhome bei der Premiere des Netflix-Films „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery“ in Los Angeles mit ihrem eleganten, roten Dress die Blicke auf sich. Und das nicht zuletzt wegen des sexy Dekolletés!
Das Gold der Brosche, die die überkreuzten Träger des Kleides zusammenhielt, griff die Schauspielerin schließlich bei ihren High Heels wieder auf. Ein wunderbar weihnachtliches Outfit!
Die Stars beweisen: Auch modisch steht die Adventszeit längst schon vor der Tür. Und das Mode-Motto schon mal fest: Es darf in der Vorweihnachtszeit ruhig richtig sexy werden!
