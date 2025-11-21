Fährt Supertalent bald für Kolumbien im Weltcup?

Tanzen mit Pinheiro

Da ihre Mutter aus Kolumbien kommt, könnte sie unter Umständen auch für das südamerikanische Land an den Start gehen – und damit zur „Ski-Shakira“ werden. Eine Entwicklung, die ganz stark auch an Lucas Braathen erinnern würde. Der 25-Jährige war einst als Norweger in den Weltcup eingestiegen und hatte seine ersten Siege als Wikinger gefeiert. Nach Streitigkeiten mit dem norwegischen Skiverband hatte er seine Karriere im Oktober 2023 beendet, um ein Jahr später als Lucas Pinheiro Braathen für Brasilien – seine Mutter stammt von dort – ein Comeback zu geben.