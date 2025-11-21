Palma will Unterricht auf Arabisch abschaffen

Recht auf Islam-Unterricht

Bereits im Oktober urteilte das Oberste Landgericht auf Mallorca, dass Schülerinnen und Schüler auch ein Recht auf Islam-Unterricht haben. Ein Vater hatte geklagt, weil die jeweilige Schule seiner beiden Kinder das Fach nicht anbot. Das Gericht verwies auf ein Abkommen von 2019, laut dem sich die damals noch sozialistische Regionalregierung mit der islamischen Gemeinschaft auf den Balearen zum Angebot von Islam-Unterricht an öffentlichen Schulen verpflichtete. Die Nachfolgeregierung hielt sich nicht mehr daran und ließ die Schulen selbst entscheiden.