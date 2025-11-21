Dänen erlitten nach Abnehmspritze Sehschäden

Laut der dänischen Behörde haben bisher 42 Patientinnen und Patienten im Land einen Entschädigungsantrag gestellt. Fünf seien bisher bearbeitet worden. Ein Antrag wurde abgelehnt, vier Patientinnen und Patienten bekamen eine Entschädigung zugesprochen. Es seien sehr komplexe Fälle, teilte die Behörde mit. So seien die Medikamente noch recht neu und die Betroffenen hätten durch ihre Vorerkrankungen wie Diabetes und Bluthochdruck ohnehin ein höheres Risiko, an der Augenkrankheit zu erkranken.