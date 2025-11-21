Schuld ist Bundesebene: Thalers „Kindesweglegung“

Kommentar im Tiroler Großformat

Parallel dazu erschien dieser Tage von Thaler auch ein Kommentar in der Tiroler Tageszeitung. Titel: „Für die Betriebe da sein – nicht für die Schlagzeilen“. Dazu sollte man wissen, dass die Wirtschaftskammer Tirol in diesem Medium seit Jahren alle 14 Tage zwei ganze Seiten füllt, natürlich gegen dementsprechende Bezahlung. Auch diesen Kommentar nützte Thaler, um auf eine „missglückte Kommunikation auf Bundesebene“ als Auslöser für die derzeitige Krise hinzuweisen und dazu, dass sie die Kritik der vergangenen Tage „sehr ernst“ nehme.