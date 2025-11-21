Vorteilswelt
Hier im Liveticker:

U17-WM: Österreich gegen Japan ums Halbfinale

Fußball International
21.11.2025 05:02
Geht der Erfolgslauf weiter?
Geht der Erfolgslauf weiter?

Viertelfinale bei der U17-WM! Österreichs Nachwuchs trifft auf Japan. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker zum Spiel:

Österreichs U17-Nationalteam will als erste Nachwuchsauswahl des ÖFB seit 18 Jahren den Einzug in ein WM-Halbfinale schaffen. Nach fünf Siegen in fünf Partien beim Turnier in Katar steht die Elf von Hermann Stadler schon im Viertelfinale, wo es am Freitag (13.30 Uhr/live ORF 1) gegen Japan geht. Österreich baut dabei wieder auf seine kompakte Defensive. Kompensiert werden muss der Ausfall von Stürmer Dominik Dobis, der im Achtelfinale einen Kreuzbandriss erlitten hat.

  Eine „unglaubliche Performance“ sah Stadler beim 4:0 gegen England. In fünf Partien in Doha hat Österreich 14 Tore geschossen und nur eines – beim 4:1 gegen Neuseeland – kassiert. „Wenn wir hinten dicht machen, kann uns schon ein einziges Tor reichen, um zu gewinnen. Gerade in K.o.-Spielen kann das entscheidend sein“, betonte Verteidiger Ifeanyi Ndukwe. Japan schaltete in der K.o.-Phase Südkorea und Nordkorea aus. Gegen die Nordkoreaner kamen die Japaner im Achtelfinale im Elferschießen weiter.

Sebastian Prödl
Sebastian Prödl(Bild: ServusTV Philipp Carl Riedl)

Prödl sieht Liga in der Pflicht
2007 stand Österreich bei der U20-WM in der Runde der besten vier Teams. Es ist der größte Erfolg des ÖFB auf Nachwuchsebene. Einer der damals in Kanada dabei war, hofft nun auf ein nachhaltiges Signal. Sebastian Prödl erinnerte an zuletzt aufgekommene Diskussionen über zu wenige Talente in der Bundesliga. „Ich glaube, wir können jetzt einen Schulterschluss schaffen: Talente müssen früher Chancen bekommen. Das Potenzial ist da“, betonte der Leiter der ÖFB-Nachwuchsnationalteams.

Lesen Sie auch:
Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn – Österreichs U17-Team erreicht durch ein 4:0 gegen England das ...
England 4:0 zermalmt
Mirakulös! ÖFB-U17 stürmt ins WM-Viertelfinale
18.11.2025
Jetzt wartet Gigant
2:0-Sieg! Österreich steht im U17-WM-Achtelfinale
15.11.2025

Schaffen Kapitän Jakob Pokorny und Co. den Aufstieg, würde im Halbfinale der Sieger der Begegnung zwischen Italien und Burkina Faso warten.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Mehr Fußball International
Bundesliga im Ticker:
FSV Mainz 05 gegen Hoffenheim – ab 20.30 Uhr LIVE
WM-Vorrundengruppe:
Mexiko, Italien, Curacao! Krone nennt Wunschgegner
Mit 79 Jahren tot
Deutschland trauert um Weltmeister von 1974!
Krone Plus Logo
QUALI MIT EMOTION PUR
Rekorde, Erdbeben und eine grandiose Prater-Party
Folgen Sie uns auf