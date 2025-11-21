U17-WM: Österreich gegen Japan ums Halbfinale

Prödl sieht Liga in der Pflicht

2007 stand Österreich bei der U20-WM in der Runde der besten vier Teams. Es ist der größte Erfolg des ÖFB auf Nachwuchsebene. Einer der damals in Kanada dabei war, hofft nun auf ein nachhaltiges Signal. Sebastian Prödl erinnerte an zuletzt aufgekommene Diskussionen über zu wenige Talente in der Bundesliga. „Ich glaube, wir können jetzt einen Schulterschluss schaffen: Talente müssen früher Chancen bekommen. Das Potenzial ist da“, betonte der Leiter der ÖFB-Nachwuchsnationalteams.