Österreichs Team für den Weltcupauftakt steht

Der Österreichische Skiverband hat am Mittwoch das Aufgebot für den Biathlon-Weltcupstart in Östersund (Schweden) bekanntgegeben. Neben vier Salzburgern sind auch drei Athleten aus Tirol, zwei aus Kärnten und einer aus der Steiermark dabei.
Die Katze ist aus dem Sack! Österreichs Skiverband hat sein Team für den Weltcupauftakt der Biathleten veröffentlicht. Neben den bereits fix qualifizierten Simon Eder (Salzburg), David Komatz (Steiermark), Anna Gandler und Lisa Hauser (beide Tirol) gab es für weitere sechs Athleten Tickets.
Diese gingen an die für Saalfelden startenden Anna Andexer, Fredrik Mühlbacher und Fabian Müllauer, die Kärntnerinnen Anna Juppe und Dunja Zdouc sowie den Tiroler Patrick Jakob.
Zum Auftakt am 29. November stehen zwei Staffeln auf dem Programm, tags darauf folgen die Single-Mixed- sowie die Mixed-Staffel. In der zweiten Woche im hohen Norden folgen Einzel, Sprint und Verfolgungsrennen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.