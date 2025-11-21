Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Definitiv ein Risiko“

Schwarzenegger & Pratt: Erstes Date in der Scheune

Society International
21.11.2025 16:00
Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt begannen 2018 miteinander auszugehen. Wie die Tochter ...
Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt begannen 2018 miteinander auszugehen. Wie die Tochter von Arnold Schwarzenegger jetzt verriet, fand das erste Date an einem ungewöhnlichen Ort statt.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Matt Winkelmeyer)

Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger gingen bei ihrem ersten Date in eine Scheune, wie die Tochter von Arnold Schwarzenegger jetzt verriet. 

0 Kommentare

„Ich habe ihn beim ersten Date in die Scheune mitgenommen“ plauderte Katherine Schwarzenegger jetzt im Interview mit „Extra“ aus. „Wir kannten uns noch nicht einmal und er überlegte, wohin wir bei unserem ersten Date gehen sollten.“

Fünf Stunden im Auto
Daher fuhren die beiden kurzerhand nach Carpinteria in Kalifornien – hier wollte sie Pratt ihr Pferd zeigen. „Es war definitiv ein Risiko, eine fünfstündige Autofahrt mit jemandem zu machen, den man nicht kennt, aber es bot Gelegenheit für viele Gespräche und Unterhaltungen“, schmunzelte die 35-Jährige.

Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger kamen sich zuerst auf einer fünfstündigen Autofahrt, ...
Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger kamen sich zuerst auf einer fünfstündigen Autofahrt, dann in der Scheune näher.(Bild: APA/AFP/VALERIE MACON)

Doch nicht nur das erste Date zwischen Pratt und Schwarzenegger war ganz schön ungewöhnlich, sondern auch der Ort, an dem sie sich zum ersten Mal getroffen hatten – nämlich in der Kirche!

Heimliche Blicke in der Kirche
Der Hollywoodstar scherzte schon früher in einem Interview mit Drew Barrymore, dass er Katherine bei der Messe heimlich abgecheckt habe. „Man will in der Kirche ja nicht so sein wie: ,Wow, wer ist das denn?‘, […]. Aber ich habe ihr heimlich Blicke zugeworfen.“

Lesen Sie auch:
Chris Pratt hätte gern einen „coolen Roboter-Butler“
Hollywood-Wunsch
Chris Pratt träumt von einem Alltags-Roboter
08.03.2025
Promi-Ärger:
Pratt & Schwarzenegger zerstören Architektur-Juwel
22.04.2024

Pratt schwärmte zudem, dass sich die Beziehung sehr schnell entwickelt habe und dass Katherine die Frau seiner Träume sei.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.684 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
159.382 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
121.163 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
664 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Society International
„Definitiv ein Risiko“
Schwarzenegger & Pratt: Erstes Date in der Scheune
Emma Thompson
„War die ausführende Menstruationsberaterin“
Sexy Urlaubs-Selfie
Welches Model posiert da halb nackt vorm Spiegel?
Illegale Obama-Spenden
Fugees-Rapper wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt
Demenz-Hölle:
Jay Lenos Frau durchlebt täglich denselben Schock
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf