Schwarzenegger & Pratt: Erstes Date in der Scheune

Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger gingen bei ihrem ersten Date in eine Scheune, wie die Tochter von Arnold Schwarzenegger jetzt verriet.
„Ich habe ihn beim ersten Date in die Scheune mitgenommen“ plauderte Katherine Schwarzenegger jetzt im Interview mit „Extra“ aus. „Wir kannten uns noch nicht einmal und er überlegte, wohin wir bei unserem ersten Date gehen sollten.“
Fünf Stunden im Auto
Daher fuhren die beiden kurzerhand nach Carpinteria in Kalifornien – hier wollte sie Pratt ihr Pferd zeigen. „Es war definitiv ein Risiko, eine fünfstündige Autofahrt mit jemandem zu machen, den man nicht kennt, aber es bot Gelegenheit für viele Gespräche und Unterhaltungen“, schmunzelte die 35-Jährige.
Doch nicht nur das erste Date zwischen Pratt und Schwarzenegger war ganz schön ungewöhnlich, sondern auch der Ort, an dem sie sich zum ersten Mal getroffen hatten – nämlich in der Kirche!
Heimliche Blicke in der Kirche
Der Hollywoodstar scherzte schon früher in einem Interview mit Drew Barrymore, dass er Katherine bei der Messe heimlich abgecheckt habe. „Man will in der Kirche ja nicht so sein wie: ,Wow, wer ist das denn?‘, […]. Aber ich habe ihr heimlich Blicke zugeworfen.“
Pratt schwärmte zudem, dass sich die Beziehung sehr schnell entwickelt habe und dass Katherine die Frau seiner Träume sei.
