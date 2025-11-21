Kampfflugzeug bei Show in Dubai abgestürzt

Es handelte sich um ein indisches Kampfflugzeug. Die indische Luftwaffe bestätigte den Vorfall und kündigte eine Untersuchung zur Unfallursache an. Auf Aufnahmen ist zu sehen, wie das Flugzeug ein Manöver mit negativer Beschleunigung vollführt. Plötzlich bricht es nach unten aus und lässt dem Piloten wegen der geringen Flughöhe nicht ausreichend Raum zum Abfangen. Laut einer Augenzeugin verfehlte der indische Kampfjet nur knapp eine befahrene Straße.