Die Vignette gibt‘s ab sofort – zum letzten Mal!

Ab sofort ist die Klebevignette 2026 erhältlich. Sie ist feuerrot und etwas Besonderes: Es ist die letzte. Denn ab 2027 wird nur mehr die digitale Version angeboten.
Feuerrot ist also die letzte Farbe, die sich Autofahrer auf die Scheibe kleben können, um Autofahren und Schnellstraßen befahren zu dürfen. Rot war übrigens auch die allererste.
Die „alte“ Klebevignette in Seegrün ist noch bis 31. Jänner 2026 gültig – mit 1. Februar 2026 muss die neue Vignette geklebt sein oder alternativ die Digitale Vignette vorliegen. Diese wiederum kann man bereits seit 4. November kaufen.
Derzeit hat man also noch die Wahl (nur die Ein-Tages-Vignette gibt es ausschließlich digital), der Preis ist analog wie digital der gleiche.
Die Preise
Achtung: Obwohl die Klebevignette in Feuerrot bereits erhältlich ist, beginnt die Gültigkeit erst mit 1. Dezember 2025. Dasselbe gilt auch für die Digitale Vignette 2026. Die Jahres-Vignette ist maximal 14 Monate gültig – also im Fall der Vignette 2026 bis 31. Jänner 2027.
