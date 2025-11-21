Vorteilswelt
Emma Thompson

„War die ausführende Menstruationsberaterin“

Society International
21.11.2025 15:00
Emma Thompson als „Executive Menstrual Advisor“ bei neuer Komödie dabei
Emma Thompson als „Executive Menstrual Advisor“ bei neuer Komödie dabei(Bild: APA/HENRY NICHOLLS / AFP)

Dame Emma Thompson hat bei einer neuen Kurzkomödie als „ausführende Menstruations-Beraterin“ mitgewirkt.

Die 66-jährige Schauspielerin unterstützt in dieser skurrilen Rolle den kommenden Film „Jane Austen‘s Period Drama“ von Julia Aks und Steve Pinder, der nach Hoffnungen der Macher auf der Oscars-Shortlist für Live Action Short und andere Kategorien landen soll, wenn diese nächsten Monat bekannt gegeben wird.

Glücklich mit Beraterfunktion
„Steve und Julia haben mich gebeten, für ihre Oscar-Kampagne als EP (Exectuive Producer) zu fungieren“, sagte Thompson jetzt gegenüber ‘The Hollywood Reporter‘. „Aber ich neige dazu, keinen Produzenten-Credit anzunehmen, wenn ich nicht wirklich Arbeit geleistet habe. Aber ich denke, ein komischer Titel wie Executive Menstrual Advisor ist etwas, womit ich sehr glücklich bin.“ Thompson deutete an, dass sie das Projekt mit ihren Agenten ausgebessert habe. Sie scherzte: „Ich weiß, dass ich in keiner Weise entlohnt werde. Ich habe mit meinen Agenten darüber gesprochen – sie können unter bestimmten Umständen sehr rabiat sein – aber nein, sie sind einverstanden. Und ich liebe diesen Titel.“

Missverständnisse mit Mr. Dickley
Der 13-minütige Film zeigt Aks als Miss Estrogenia, eine Austen-ähnliche Heldin, die während eines lang ersehnten Heiratsantrags ihre Periode bekommt. Es folgt eine Reihe komischer Missverständnisse mit Mr. Dickley, während die Schwierigkeiten von Frauen und Männern hervorgehoben werden. Thompson fügte hinzu: „Ich habe noch nie gesehen, dass jemand so damit umgeht. Es ist eine so wunderbar, mutig, revolutionär lustige Sache.“

Bislang hat „Jane Austen‘s Period Drama“ begeisterte Kritiken und Auszeichnungen mit über 28 Preisen erhalten. Darunter ist auch der Oscar-qualifizierende Jury-Preis für Komödie beim Aspen Shortsfest, außerdem erhielt der Film den höchstbewerteten Publikumspreis aller Zeiten beim Cleveland International Film Festival. Die Filmemacher haben ihre Festival-Kampagne außerdem erweitert, indem sie kostenlose Periodenprodukte verteilten.

