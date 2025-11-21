„War die ausführende Menstruationsberaterin“

Dame Emma Thompson hat bei einer neuen Kurzkomödie als „ausführende Menstruations-Beraterin“ mitgewirkt.
Die 66-jährige Schauspielerin unterstützt in dieser skurrilen Rolle den kommenden Film „Jane Austen‘s Period Drama“ von Julia Aks und Steve Pinder, der nach Hoffnungen der Macher auf der Oscars-Shortlist für Live Action Short und andere Kategorien landen soll, wenn diese nächsten Monat bekannt gegeben wird.
Glücklich mit Beraterfunktion
„Steve und Julia haben mich gebeten, für ihre Oscar-Kampagne als EP (Exectuive Producer) zu fungieren“, sagte Thompson jetzt gegenüber ‘The Hollywood Reporter‘. „Aber ich neige dazu, keinen Produzenten-Credit anzunehmen, wenn ich nicht wirklich Arbeit geleistet habe. Aber ich denke, ein komischer Titel wie Executive Menstrual Advisor ist etwas, womit ich sehr glücklich bin.“ Thompson deutete an, dass sie das Projekt mit ihren Agenten ausgebessert habe. Sie scherzte: „Ich weiß, dass ich in keiner Weise entlohnt werde. Ich habe mit meinen Agenten darüber gesprochen – sie können unter bestimmten Umständen sehr rabiat sein – aber nein, sie sind einverstanden. Und ich liebe diesen Titel.“
Missverständnisse mit Mr. Dickley
Der 13-minütige Film zeigt Aks als Miss Estrogenia, eine Austen-ähnliche Heldin, die während eines lang ersehnten Heiratsantrags ihre Periode bekommt. Es folgt eine Reihe komischer Missverständnisse mit Mr. Dickley, während die Schwierigkeiten von Frauen und Männern hervorgehoben werden. Thompson fügte hinzu: „Ich habe noch nie gesehen, dass jemand so damit umgeht. Es ist eine so wunderbar, mutig, revolutionär lustige Sache.“
Bislang hat „Jane Austen‘s Period Drama“ begeisterte Kritiken und Auszeichnungen mit über 28 Preisen erhalten. Darunter ist auch der Oscar-qualifizierende Jury-Preis für Komödie beim Aspen Shortsfest, außerdem erhielt der Film den höchstbewerteten Publikumspreis aller Zeiten beim Cleveland International Film Festival. Die Filmemacher haben ihre Festival-Kampagne außerdem erweitert, indem sie kostenlose Periodenprodukte verteilten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.