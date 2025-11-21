„War die ausführende Menstruationsberaterin“

Glücklich mit Beraterfunktion

„Steve und Julia haben mich gebeten, für ihre Oscar-Kampagne als EP (Exectuive Producer) zu fungieren“, sagte Thompson jetzt gegenüber ‘The Hollywood Reporter‘. „Aber ich neige dazu, keinen Produzenten-Credit anzunehmen, wenn ich nicht wirklich Arbeit geleistet habe. Aber ich denke, ein komischer Titel wie Executive Menstrual Advisor ist etwas, womit ich sehr glücklich bin.“ Thompson deutete an, dass sie das Projekt mit ihren Agenten ausgebessert habe. Sie scherzte: „Ich weiß, dass ich in keiner Weise entlohnt werde. Ich habe mit meinen Agenten darüber gesprochen – sie können unter bestimmten Umständen sehr rabiat sein – aber nein, sie sind einverstanden. Und ich liebe diesen Titel.“