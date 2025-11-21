Neue Töne: Singen statt streiten im Hohen Haus

Eigener Parlamentschor nach vielen Jahren ohne Musik

Das Parlament hatte vor einigen Jahren schon einen eigenen Chor, auch eine eigene Fußballmannschaft. Gemeinsam musiziert wurde aber schon länger nicht mehr. Die Abgeordnete Fiona Fiedler von den NEOS hat das nun geändert, „um ein bisschen bessere Schwingungen in dieses Haus zu bringen“. „Musik ist eine verbindende Sprache. Musik ist für mich persönlich wie Seelenbrot“, so die Initiatorin des neuen Chors.