Täuschend oder traumhaft? Adventkalender im Test

24 Türen, jeden Tag ein kleines Geschenk. So lässt sich das Warten auf Weihnachten versüßen. Doch schon lange wissen wir: Nicht jeder Adventkalender hält, was er verspricht. Die „Krone“ hat elf Adventkalender für Genießer, Beauty-Fans und Neugierige aus dem deutschsprachigen Raum getestet – vom Schoko-Klassiker bis zur würzigen Überraschung ...
Süß, würzig oder rauschig – Adventkalender sind längst mehr als nur Kindersache. Sie sind zum Lifestyle-Produkt geworden. Alleine in der Bundeshauptstadt kaufen oder verschenken 80 Prozent der Wiener und Wienerinnen einen Adventkalender. Und weil Konsumenten wachsendes Interesse an hochwertigen Inhalten zeigen, stellt man sich bei manchen Wucherpreisen längst die Frage: Zahlt sich das wirklich aus?
