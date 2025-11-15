Täuschend oder traumhaft? Adventkalender im Test

Süß, würzig oder rauschig – Adventkalender sind längst mehr als nur Kindersache. Sie sind zum Lifestyle-Produkt geworden. Alleine in der Bundeshauptstadt kaufen oder verschenken 80 Prozent der Wiener und Wienerinnen einen Adventkalender. Und weil Konsumenten wachsendes Interesse an hochwertigen Inhalten zeigen, stellt man sich bei manchen Wucherpreisen längst die Frage: Zahlt sich das wirklich aus?