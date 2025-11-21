Abgängiger Mühlviertler wird in Linz gesucht

Schon seit Mittwochabend ist der Mühlviertler Kurt U. (59) aus dem Neuromed Campus in Linz abgängig. Seine Tochter wandte sich mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit, leider bisher ohne Erfolg. Auch die Polizei fahndet mit allen Mitteln nach dem Vermissten und erbittet hilfreiche Hinweise.
„Mein Vater ist seit dem 19. November um 16.45 Uhr aus dem Wagner Jauregg in Linz verschwunden und seitdem unauffindbar. Er trägt eine olivgrüne Jacke, ist 178 cm groß und 62 kg schwer. Die Polizei ist informiert. Hat ihn jemand gesehen? Bitte den Beitrag teilen!!! Wir sind sehr verzweifelt.“
Vom Stationsarzt vermisst gemeldet
Mit diesem Posting wandte sich die Tochter des abgängigen Mühlviertlers Kurt U. am Donnerstag an die Öffentlichkeit. Der 59-Jährige war am Mittwoch Abend vom Stationsarzt als vermisst gemeldet worden. Der Schwertberger befand sich seit einiger Zeit wegen schweren Depressionen in Behandlung.
Intensive Fahndung
„Es wird intensiv nach ihm gesucht. Schon am Donnerstag wurde mit Hubschrauber, Polizeibooten und am Boden nach ihm gefahndet“, hieß es von der Linzer Polizei. Auch am Freitag seien wieder Drohnen, Streifen und Suchhunde im Einsatz. Besonders der Donauuferbereich und eine Parkanlage in der Nähe des Krankenhauses stünden im Fokus – leider bisher ohne Erfolg. Hinweise oder Sichtungen nimmt die Polizei entgegen.
