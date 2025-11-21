Abgängiger Mühlviertler wird in Linz gesucht

Intensive Fahndung

„Es wird intensiv nach ihm gesucht. Schon am Donnerstag wurde mit Hubschrauber, Polizeibooten und am Boden nach ihm gefahndet“, hieß es von der Linzer Polizei. Auch am Freitag seien wieder Drohnen, Streifen und Suchhunde im Einsatz. Besonders der Donauuferbereich und eine Parkanlage in der Nähe des Krankenhauses stünden im Fokus – leider bisher ohne Erfolg. Hinweise oder Sichtungen nimmt die Polizei entgegen.