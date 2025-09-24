Signa: 62-Millionen-Klage gegen Schweizer Bank Bär

Am 3. Jänner 2023 wartete man bei der Signa Prime bereits auf die Rücküberweisung. Ungeduldig wurde intern nachgefragt: „Wie schauts aus, dass wir die 60 Mio wieder bei der SIGNA Prime bekommen? Gestern ist bei uns nichts eingegangen.“ Die Antwort eines Signa-Mannes unter Berufung auf den Bankmitarbeiter: „Nach Aussage von Herrn K. war gestern noch ein Bank Holiday. Die Überweisung erfolgt demnach erst heute.“ Und wirklich: Am Nachmittag wurde das Millionen-Karussell abgeschlossen und das Geld nach Österreich zurücküberwiesen.