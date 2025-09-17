„Bitte Kohle losschicken, René hat freigegeben“

„Check ich gleich“

Der Ermittlerbericht liest sich wie ein Protokoll von Benko-Freigaben. Selbst Verträge schloss Benko persönlich ab. So schreibt er etwa im März 2023 an den deutschen Springreiter und Pferdehändler Ludger Beerbaum: „Hiermit bestätige ich Dir in Vollmacht, dass der Kaufvertrag mit heutigem Datum zustande gekommen ist und Rechtsverbindlichkeit erlangt.“ Wenig später fragt Beerbaum: „Hallo René, denkst du, die erste Rate für (das Pferd, Anm.) Just be Gentle kann kurzfristig überwiesen werden? Ich gerate etwas in Erklärungsnot, wenn es noch länger dauert.“ Benko selbst antwortet bei diesem Deal mit einer Stiftung: „Check ich gleich – wann war der vereinbarte Zahlungstermin?“