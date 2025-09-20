„Es gibt Dinge, die Zuschauer nicht mitbekommen“

„Wenn man ihn mit einem Wort kennzeichnen müsste, dann müsste man Mentalitätsmonster sagen“, adelte Trainer Thomas Letsch den Dänen, mit dem er bereits zwei Spielzeiten lang bei Vitesse Arnheim das Vergnügen hatte. „Er ist ein total positiver Typ, spricht sehr gutes Deutsch, perfektes Englisch, ist leicht zu integrieren und ein sehr offener Mensch. Jacob ist einer, der immer vorangeht und jedes Training und vor allem Spiel gewinnen will. Das war ein wichtiges Kriterium für uns.“