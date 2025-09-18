„Man hat das Gefühl, dass der Hunger fehlt“

Sky-Experte Marc Janko sorgte nach der 1:3-Niederlage der Bullen in Wolfsberg mit einer Aussage über die Salzburger für Aufsehen und sprach nun mit der „Krone“ über die schwierige Situation beim österreichischen Vizemeister. Der ehemalige Top-Torjäger kritisiert vor allem die Einstellung der Spieler.
„Das ist nicht Fußball von morgen, sondern Fußball zum Vergessen.“ Diese Aussage tätigte Sky-Experte Marc Janko nach der 1:3-Niederlage der Bullen in Wolfsberg. Die „Krone“ fragte beim ehemaligen Top-Torjäger nach, was für ihn die Gründe für die schwachen Auftritte der Salzburger sind. „Von außen wirkt es für mich schon so, als würde bei Salzburg etwas seit Jahren in die falsche Richtung laufen“, sagt der Ex-Stürmer, der für den aktuellen Vizemeister in 125 Partien 83 Treffer erzielte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.