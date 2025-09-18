„Man hat das Gefühl, dass der Hunger fehlt“

„Das ist nicht Fußball von morgen, sondern Fußball zum Vergessen.“ Diese Aussage tätigte Sky-Experte Marc Janko nach der 1:3-Niederlage der Bullen in Wolfsberg. Die „Krone“ fragte beim ehemaligen Top-Torjäger nach, was für ihn die Gründe für die schwachen Auftritte der Salzburger sind. „Von außen wirkt es für mich schon so, als würde bei Salzburg etwas seit Jahren in die falsche Richtung laufen“, sagt der Ex-Stürmer, der für den aktuellen Vizemeister in 125 Partien 83 Treffer erzielte.