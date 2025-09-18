Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Red Bull Salzburg

Letsch: „Ich bin von dieser Truppe überzeugt!“

Salzburg
18.09.2025 13:47
Salzburg-Trainer Thomas Letsch.
Salzburg-Trainer Thomas Letsch.(Bild: Tröster Andreas)

Der FC Red Bull Salzburg enttäuschte zuletzt in der Fußball-Bundesliga auf ganzer Linie. Im Spitzenspiel gegen den SK Sturm Graz können die Mannen von Cheftrainer Thomas Letsch für eine Trendumkehr sorgen. Der Deutsche stellte sich im Vorfeld der Partie schützend vor seine Truppe.

0 Kommentare

Vizemeister gegen Meister – mehr Spitzenspiel sollte in der Fußball-Bundesliga nicht gehen.

Vor dem Bundesliga-Hit zwischen dem FC Red Bull Salzburg und dem SK Sturm Graz ist die Ausgangslager aber eine andere. Salzburg verlor zuletzt beim WAC nach katastrophaler Leistung mit 1:3, auch die Steirer konnten in den vergangenen Wochen nur selten überzeugen.

Lesen Sie auch:
Yorbe Vertessen und seine Kollegen müssen nach zuletzt enttäuschenden Leistungen wieder zulegen
Red Bull Salzburg
Größter Salzburger Makel? Das fehlende Spektakel!
16.09.2025

Letsch vor Sturm-Partie: „Freuen uns darauf“
„Es ist immer ein Spitzenspiel. Ein Topspiel, auf das wir uns freuen“, hält Bullen-Coach Thomas Letsch vor dem Treff mit den Blackies fest. „Wir sind aktuell an zweiter Position, aber nicht zufrieden, wie die Spiele zuletzt gelaufen sind.“

Die Mannschaft brenne darauf, ein anderes Gesicht zu zeigen, wenn am Samstagabend (17 Uhr, live im Krone-Ticker) Sturm in Wals-Siezenheim zu Gast ist. „Hoffentlich mit vielen Zuschauern, die uns unterstützen“, fügte Letsch an. Rund 11.000 Tickets wurden bislang abgesetzt.

Die Unterstützung für Letsch wurde indes zuletzt deutlich weniger, immer mehr Fans sind unzufrieden ob der fehlenden Entwicklung der Mannschaft. Wie der Deutsche das Ruder herumreißen will?

„Es gibt von außen natürlich immer Meinungen und Kritik, das ist völlig normal. Gewinnt man, wird gejubelt“, erklärte der 57-Jährige. „Wenn man sich zu sehr damit beschäftigt, lenkt man aber die Energie in die falsche Richtung. Der Fokus ist darauf, was in der Kabine passiert, am Trainingsplatz und beim Spiel. Wir sind sehr kritisch mit uns.“

Lesen Sie auch:
Die Bullen überzeugen derzeit nicht.
Krone Plus Logo
Janko über Salzburg:
„Man hat das Gefühl, dass der Hunger fehlt“
18.09.2025

Onisiwo zurück im Mannschaftstraining
Zugleich betonte Letsch gleich mehrfach: „Ich bin von dieser Truppe überzeugt! Auch von der Art und Weise, wie wir an die Sache rangehen wollen. Nuancen gibt es immer anzupassen.“ Zuletzt in Wolfsberg, aber auch davor gegen Blau-Weiß Linz (2:2) waren es allerdings deutlich mehr als Nuancen, die nicht passten.

„Es ist das Schöne im Fußball, dass es sehr schnell geht und du neue Möglichkeiten hast. Jetzt gegen Sturm sehen manche ein Risiko. Du kannst auch rangehen und sagen: Geil, wir haben eine Riesenchance zuhause!“

Nicht dabei sein werden die Langzeitverletzten Takumu Kawamura, Karim Konate, John Mellberg (alle Knie) und Valentin Sulzbacher (Knöchel). Stürmer Karim Onisiwo stand nach längerer Pause zuletzt wieder im Mannschaftstraining.

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
240.177 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
135.265 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
129.361 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1828 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1590 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1022 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf