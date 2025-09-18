Letsch: „Ich bin von dieser Truppe überzeugt!“

„Es gibt von außen natürlich immer Meinungen und Kritik, das ist völlig normal. Gewinnt man, wird gejubelt“, erklärte der 57-Jährige. „Wenn man sich zu sehr damit beschäftigt, lenkt man aber die Energie in die falsche Richtung. Der Fokus ist darauf, was in der Kabine passiert, am Trainingsplatz und beim Spiel. Wir sind sehr kritisch mit uns.“