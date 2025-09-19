Statistik ohne Millionenpleite von Alpin Family

Die Kette betreibt Hotels und Apartments etwa in Kaprun und Saalbach. Ende April rutschten erst eine, dann schließlich 15 Gesellschaften in die Pleite. Schulden von weit über 23 Millionen Euro wurden angemeldet. Wegen des Firmensitzes an einer reinen Briefkastenadresse in der Wiener Innenstadt wurden die Insolvenzverfahren am Wiener Handelsgericht bearbeitet. Auch deshalb scheinen die hohen Fälle nicht in der Salzburger Pleite-Statistik auf.