Salzburg mit stärkstem Anstieg bei Insolvenzen

Die wirtschaftliche Flaute zeigt sich in Salzburg weiterhin besonders stark. Seit Jahresbeginn war der Anstieg der Firmeninsolvenzen mit 25,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr so hoch wie in keinem anderen Bundesland.
310 Unternehmen mussten in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres in Salzburg Insolvenz anmelden. Das sind 25,5 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. In keinem anderen Bundesland war der Zuwachs höher. Laut dem Kreditschutzverband KSV1870 sind Handel, Bau sowie Tourismus und Gastronomie besonders stark betroffen.
Die Gläubigerschützer rechnen für das Gesamtjahr mit mehr als 400 Insolvenzen in Salzburg. Salzburgs Betriebe würden mit dem hohen Kostenniveau, der anhaltenden Rezession und globalen Risiken kämpfen. Positive Impulse würden aus dem Tourismus und von Kulturveranstaltungen kommen.
Positiv: Trotz mehr Fällen haben sich die Schäden für die Gläubiger reduziert. Die vorläufigen Schulden der insolventen Unternehmen haben sich um zwei Drittel auf insgesamt 106 Millionen Euro reduziert.
Privatinsolvenzen gab es in den ersten drei Quartalen des Jahres 291 – das sind exakt gleich viele wie 2024. Auch hier haben sich die vorläufigen Schulden reduziert, um 3,2 Prozent auf 30 Millionen Euro. Bei den privaten Pleiten rechnen die Gläubigerschützer ebenfalls mit mehr als 400 Fällen im gesamten Jahr 2025.
