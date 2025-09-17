Salzburg mit stärkstem Anstieg bei Insolvenzen

310 Unternehmen mussten in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres in Salzburg Insolvenz anmelden. Das sind 25,5 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. In keinem anderen Bundesland war der Zuwachs höher. Laut dem Kreditschutzverband KSV1870 sind Handel, Bau sowie Tourismus und Gastronomie besonders stark betroffen.

Die Gläubigerschützer rechnen für das Gesamtjahr mit mehr als 400 Insolvenzen in Salzburg. Salzburgs Betriebe würden mit dem hohen Kostenniveau, der anhaltenden Rezession und globalen Risiken kämpfen. Positive Impulse würden aus dem Tourismus und von Kulturveranstaltungen kommen.