Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im heurigen Jahr

Salzburg mit stärkstem Anstieg bei Insolvenzen

Salzburg
17.09.2025 10:00
Die Ordner mit Insolvenzen und Konkursen werden immer dicker.
Die Ordner mit Insolvenzen und Konkursen werden immer dicker.(Bild: Birbaumer Christof)

Die wirtschaftliche Flaute zeigt sich in Salzburg weiterhin besonders stark. Seit Jahresbeginn war der Anstieg der Firmeninsolvenzen mit 25,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr so hoch wie in keinem anderen Bundesland.

0 Kommentare

310 Unternehmen mussten in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres in Salzburg Insolvenz anmelden. Das sind 25,5 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. In keinem anderen Bundesland war der Zuwachs höher. Laut dem Kreditschutzverband KSV1870 sind Handel, Bau sowie Tourismus und Gastronomie besonders stark betroffen.

Die Gläubigerschützer rechnen für das Gesamtjahr mit mehr als 400 Insolvenzen in Salzburg. Salzburgs Betriebe würden mit dem hohen Kostenniveau, der anhaltenden Rezession und globalen Risiken kämpfen. Positive Impulse würden aus dem Tourismus und von Kulturveranstaltungen kommen.

Positiv: Trotz mehr Fällen haben sich die Schäden für die Gläubiger reduziert. Die vorläufigen Schulden der insolventen Unternehmen haben sich um zwei Drittel auf insgesamt 106 Millionen Euro reduziert. 

Lesen Sie auch:
Am 1. Juli brannte es bei Emco in Hallein
Nach Großbrand
Kurzarbeit bei Emco endet früher als geplant
16.09.2025
Über das Internet
Kryptobetrüger brachte Flachgauer um 100.000 Euro
17.09.2025

Privatinsolvenzen gab es in den ersten drei Quartalen des Jahres 291 – das sind exakt gleich viele wie 2024. Auch hier haben sich die vorläufigen Schulden reduziert, um 3,2 Prozent auf 30 Millionen Euro. Bei den privaten Pleiten rechnen die Gläubigerschützer ebenfalls mit mehr als 400 Fällen im gesamten Jahr 2025.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
221.193 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
126.743 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
114.424 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2936 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1786 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Innenpolitik
So ist der Fahrplan zur harten Sozialhilfe-Reform
1110 mal kommentiert
Korinna Schumann, Claudia Plakolm und Yannick Shetty verkündeten den Startschuss für das ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf