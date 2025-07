Land könnte bei Pleite durch die Finger schauen

Ende April sorgte die Pleite der Alpin Family GmbH für Aufregung. Mit mehr als 23 Millionen Euro waren Stammgesellschaft und Tochterunternehmen in die Pleite gerutscht. Bei ersten Insolvenzverhandlungen, die zuletzt am Handelsgericht in Wien stattfanden, haben sich die Gläubiger auf Quoten-Zahlungen mit der Hotelkette einigen können. Der Betrieb in den rund einem Dutzend Apartment-Hotels läuft weiter.