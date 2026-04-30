Polizei hat Zweifel an Übergriff auf 11-Jährige

Es ist bereits der zweite Vorfall, an dem die Polizei im Nachhinein Zweifel hat, ob es überhaupt einen Übergriff gab. Denn erst kürzlich wurde bekannt, dass ein vermeintlicher Überfall mit einer Stichwaffe sich vermutlich doch anders dargestellt hatte – ebenso in Bad Reichenhall in unmittelbarer Nähe zur Bundesgrenze.