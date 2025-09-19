Kia K4: Ceed-Nachfolger ohne Kombi, nur mit Sprit

Mehr Platz als im Ceed

Hinten geht es deutlich luftiger zu als im Ceed, wo man bisher mit den Knien an der Vordersitzlehne klebte. Im K4 gibt’s reichlich Beinfreiheit, auch wenn man tief sitzt und die Knie stärker anwinkeln muss. Und der Kofferraum wächst auf 438 Liter, rund 20 Prozent mehr als bisher – bei nur zwölf Zentimetern mehr Außenlänge (4,44 Meter).