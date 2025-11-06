Briten ließen Hunderte falsche Häftlinge frei

Das britische Gefängnissystem ist ganz offenbar in der Krise. Einige der fehlerhaften Entlassungen sorgten dabei für besonders große Besorgnis: Darunter die eines äthiopischen Staatsbürgers, der eigentlich in ein Abschiebegefängnis verlegt werden sollte. Er war wegen sexueller Übergriffe auf ein 14-jähriges Mädchen und eine Frau verurteilt worden.