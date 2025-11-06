Rapid-Übertragung: „Satellitenproblem“ zu Beginn

Bitter für alle Rapid-Fans vor dem Fernseher! Beim Europa-League-Spiel gegen Universitatea Craiova kam es bei ServusTV zu einem Sendeausfall.
Fans suchten in der Zwischenzeit nach Alternativen, etwa bei Sky, wo das Spiel ebenfalls lief.
„Lineares Satellitenproblem“
Nach etwa 20 Minuten war das Problem behoben. Der Sender entschuldigte sich und erklärte: „Leider gab es ein lineares Satellitenproblem.“ Auch Kommentator Philipp Krummholz wies daraufhin. Auf der Streaming-Plattform ServusTV On konnte man die Partie jedoch ganz verfolgen.
Für die Free-TV-Zuseher war es dennoch ein bitterer Beginn von Rapids Europacup-Abend. Ausgerechnet beim wichtigen Heimspiel der Hütteldorfer blieb der Bildschirm lange dunkel.
