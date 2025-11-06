Vorteilswelt
Sender erklärt Panne

Rapid-Übertragung: „Satellitenproblem“ zu Beginn

Conference League
06.11.2025 22:12
Florian Klein (li.) und Sebastian Prödl fungieren bei ServusTV als Experten.
Florian Klein (li.) und Sebastian Prödl fungieren bei ServusTV als Experten.(Bild: GEPA)

Bitter für alle Rapid-Fans vor dem Fernseher! Beim Europa-League-Spiel gegen Universitatea Craiova kam es bei ServusTV zu einem Sendeausfall. 

Fans suchten in der Zwischenzeit nach Alternativen, etwa bei Sky, wo das Spiel ebenfalls lief.

„Lineares Satellitenproblem“
Nach etwa 20 Minuten war das Problem behoben. Der Sender entschuldigte sich und erklärte: „Leider gab es ein lineares Satellitenproblem.“ Auch Kommentator Philipp Krummholz wies daraufhin. Auf der Streaming-Plattform ServusTV On konnte man die Partie jedoch ganz verfolgen.

Der Sender entschuldigte sich auf Facebook und erklärte: „Leider gab es ein lineares ...
Der Sender entschuldigte sich auf Facebook und erklärte: „Leider gab es ein lineares Satellitenproblem.“(Bild: facebook.com/servustvsport Screenshot)
Gäste-Trainer Mirel Rădoi sah für dieses Wortgefecht mit Rapids Tobias Gulliksen bereits nach 20 ...
Hektischer Beginn
Karten-Flut! Trainer fliegt schon nach 20 Minuten
06.11.2025
Europacup-Ticker
LIVE: Weiter geht’s bei Rapid gegen Craiova!
06.11.2025

Für die Free-TV-Zuseher war es dennoch ein bitterer Beginn von Rapids Europacup-Abend. Ausgerechnet beim wichtigen Heimspiel der Hütteldorfer blieb der Bildschirm lange dunkel.

Porträt von krone Sport
krone Sport
