Schüsse in Wiener Lokal: Großeinsatz läuft

In einem Lokal in Wien-Ottakring sollen am Donnerstagabend Schüsse gefallen sein. Ein Großeinsatz – laut ersten „Krone“-Informationen im Bereich Veronikagasse/Payergasse – ist aktuell am Laufen.
Der Angriff soll sich in einem türkischen Restaurant zugetragen haben. Zwei Tschetschenen seien angeschossen und schwer verletzt worden.
Details wollte die Polizei vorerst nicht bekannt geben, da der Einsatz noch im Gange sei. Landsleute der Opfer berichteten, dass es sich bei dem Schützen womöglich um einen Serben handelt.
Erst am Vortag war es in Ottakring zu blutigen Szenen gekommen: Ein 54-jähriger Lokalbetreiber wurde vor seinem Geschäft plötzlich von vier jungen Männern attackiert.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.