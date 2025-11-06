Vorteilswelt
Zwei Opfer gemeldet

Schüsse in Wiener Lokal: Großeinsatz läuft

Wien
06.11.2025 23:04
In einem Lokal in Wien-Ottakring sollen am Donnerstagabend Schüsse gefallen sein. Ein Großeinsatz – laut ersten „Krone“-Informationen im Bereich Veronikagasse/Payergasse – ist aktuell am Laufen.

Der Angriff soll sich in einem türkischen Restaurant zugetragen haben. Zwei Tschetschenen seien angeschossen und schwer verletzt worden. 

Details wollte die Polizei vorerst nicht bekannt geben, da der Einsatz noch im Gange sei. Landsleute der Opfer berichteten, dass es sich bei dem Schützen womöglich um einen Serben handelt.

