Was man nach dem Duell von Red Bull Salzburg und Go Ahead Eagles in den Lagern von Siegern und Besiegten zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!
Thomas Letsch (Salzburg-Trainer): „Spiele zu gewinnen, das fühlt sich immer gut an. Ich denke auch, dass es ein verdienter Sieg war. Die ersten 20 Minuten haben wir gebraucht, um reinzukommen. Wir hatten nicht wirklich Zugriff auf den Gegner. In der zweiten Halbzeit haben wir uns zu Beginn schwergetan, aber ab der 50. haben wir umgestellt. Dann waren wir giftig, waren drauf, hatten hohe Balleroberungen. Wir haben zwei blitzsaubere Tore geschossen und am Ende absolut verdient gewonnen. Es gab auch noch Situationen, wo wir das eine oder andere Tor mehr machen können. Wir haben auch nicht wirklich eine Großchance zugelassen. Wir haben jetzt vier Spiele hinter uns und drei Punkte, das ist zu wenig. Wir müssen nun Punkte ziehen, um weiterzukommen. Aber mit dem beschäftigen wir uns dann, wenn es so weit ist.“
Aleksa Terzic (Salzburg-Torschütze): „In erster Linie bin ich froh, dass wir als Team die ersten Punkte geholt haben, das haben wir gebraucht. Hungrig zu bleiben, um jeden Ball zu kämpfen und dem Team zu helfen – dafür bin ich da. Wir haben gezeigt, wer wir sind. Das müssen wir jetzt aufrechterhalten.“
Melvin Boel (Go-Ahead-Trainer): „Die Mannschaft hat gut angefangen, sehr diszipliniert agiert. Und obwohl Salzburg druckvoll war, haben wir Ruhe bewahrt. Wir haben dann das Spiel aus der Hand gegeben und Salzburg hat die Tore gemacht, die wir nicht gemacht haben. Es ist sehr enttäuschend, weil ein Punkt möglich gewesen wäre. Ich bin zwar sauer, aber auch stolz, wie meine Mannschaft agiert hat. Das 1:0 war nicht entscheidend, aber spielverändernd. Ich glaube, meine Mannschaft kann weiter überraschen.“
