Thomas Letsch (Salzburg-Trainer): „Spiele zu gewinnen, das fühlt sich immer gut an. Ich denke auch, dass es ein verdienter Sieg war. Die ersten 20 Minuten haben wir gebraucht, um reinzukommen. Wir hatten nicht wirklich Zugriff auf den Gegner. In der zweiten Halbzeit haben wir uns zu Beginn schwergetan, aber ab der 50. haben wir umgestellt. Dann waren wir giftig, waren drauf, hatten hohe Balleroberungen. Wir haben zwei blitzsaubere Tore geschossen und am Ende absolut verdient gewonnen. Es gab auch noch Situationen, wo wir das eine oder andere Tor mehr machen können. Wir haben auch nicht wirklich eine Großchance zugelassen. Wir haben jetzt vier Spiele hinter uns und drei Punkte, das ist zu wenig. Wir müssen nun Punkte ziehen, um weiterzukommen. Aber mit dem beschäftigen wir uns dann, wenn es so weit ist.“