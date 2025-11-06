Handelsverband beklagt hohe Personalkosten

Die Arbeitgeberseite sprach von einer „maßvollen, realistischen und fairen KV-Erhöhung“, die aber wohl unter der Inflation bleiben soll. Das will die Gewerkschaft GPA nicht hinnehmen. Sie forderte ein Gehaltsplus über der Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate von drei Prozent. Für 2025 hatten sich die GPA und die Wirtschaftskammer auf eine Erhöhung von 3,3 Prozent geeinigt (bei einer Inflation von 3,8 Prozent). „Die Kolleginnen und Kollegen müssen den Preisen bei ihrer täglichen Arbeit beim Steigen zusehen. Wir werden dafür kämpfen, dass sie einen fairen Ausgleich für ihre harte Arbeit bekommen“, sagte GPA-Chefverhandler Mario Ferrari.