VW Golf GTI Edition 50: Der Stärkste zum Schluss

Auch der teuerste GTI

Bestellbar ist der GTI 50 ab sofort – zu Preisen ab 62.190 Euro. Im Vergleich zum Golf GTI Clubsport bietet das Jubiläumsmodell serienmäßig die adaptive Fahrwerksregelung DCC, LED-Matrix-Scheinwerfer, 19- statt 18-Zoll-Leichtmetallfelgen (mit rotem Lasurlack und inklusive dynamischer GTI-Radnabenkappe), ein schwarz lackiertes Dach und abgedunkelte Seiten-/ Heckscheiben. Mit dem GTI-Performance-Paket „Edition 50“ um 5860,- Euro liegt der Basispreis damit gut 3000 Euro unter dem des allradgetriebenen, 333 PS starken Golf R.