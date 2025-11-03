VW Golf GTI Edition 50: Der Stärkste zum Schluss

VW macht es mit dem Golf GTI ähnlich wie Porsche mit dem 911: Die Kultfigur bekommt einen begehrenswerten Ableger nach dem anderen. In diesem Fall ist es der stärkste VW, der jemals serienmäßig GTI genannt wurde: der Golf GTI Edition 50.
50 Jahre GTI ist schon ein Grund zum Feiern – und für ein Sondermodell! Dafür haben die Wolfsburger den bekannten Zweiliter-Vierzylinder noch einmal nachgeschärft: Er leistet nun 325 PS und hat ein maximales Drehmoment von 420 Newtonmetern. Damit übertrifft er den bisherigen Spitzenreiter, den GTI Clubsport mit seinen 300 PS, deutlich.
270 km/h Spitze sind Serie (statt Option wie beim GTI Clubsport), 0 auf 100 geht in 5,3 Sekunden – alles keine absurden Werte (wie ja auch der GTI nie absurd war), aber doch eine echte Ansage für beherrschbar sportliches Fahren. Geschaltet wird auch hier per Siebengang-DSG.
Der Edition 50 liegt 15 Millimeter tiefer, steht auf 19-Zoll-Felgen mit rotem Lasurlack und bringt das adaptive Fahrwerk (DCC) serienmäßig mit. Wer es mit dem Jubiläum besonders genau nimmt, greift zum GTI-Performance-Paket. Das bringt Semislicks, Titan-Abgasanlage und ein Performance-Fahrwerk, das den Wagen sich noch einmal fünf Millimeter ducken lässt.
Dazu mehr Sturz an der Vorderachse (-2 Grad) und bis zu 30 Kilo weniger Gewicht -Detailarbeit, die sich vor allem auf Track Days auszahlt.
Beweis gefällig? Rennprofi Benjamin Leuchter hat’s am Nürburgring gezeigt: 7:46,13 Minuten für die Nordschleife – die schnellste Runde, die je ein Serien-Golf dort gefahren ist.
GTI-Kult mit Stil
Innen darf’s nostalgisch werden: Karositzmuster, rote Gurte, 50-Jahre-GTI-Logo am Lenkrad. Außen glänzen schwarze Spiegel, schwarzes Dach, rote Streifen an den Schwellern – und das Jubiläumslogo am Spoiler.
Ein besonderes Schmankerl: die exklusive Farbe Dark Moss Green Metallic, die dem Kompaktsportler ein fast britisches Understatement verleiht – als hätte man ihn beim Golf Club geparkt, nicht auf dem Parkplatz vom Supermarkt.
Auch der teuerste GTI
Bestellbar ist der GTI 50 ab sofort – zu Preisen ab 62.190 Euro. Im Vergleich zum Golf GTI Clubsport bietet das Jubiläumsmodell serienmäßig die adaptive Fahrwerksregelung DCC, LED-Matrix-Scheinwerfer, 19- statt 18-Zoll-Leichtmetallfelgen (mit rotem Lasurlack und inklusive dynamischer GTI-Radnabenkappe), ein schwarz lackiertes Dach und abgedunkelte Seiten-/ Heckscheiben. Mit dem GTI-Performance-Paket „Edition 50“ um 5860,- Euro liegt der Basispreis damit gut 3000 Euro unter dem des allradgetriebenen, 333 PS starken Golf R.
