Nordschleifen-König

VW Golf GTI Edition 50: Der Stärkste zum Schluss

Motor
03.11.2025 10:00
Der VW Golf GTI Edition 50 kommt zwar zum Geburtstag, ein Geschenk ist er aber nicht.
Der VW Golf GTI Edition 50 kommt zwar zum Geburtstag, ein Geschenk ist er aber nicht.(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)

VW macht es mit dem Golf GTI ähnlich wie Porsche mit dem 911: Die Kultfigur bekommt einen begehrenswerten Ableger nach dem anderen. In diesem Fall ist es der stärkste VW, der jemals serienmäßig GTI genannt wurde: der Golf GTI Edition 50.

0 Kommentare

50 Jahre GTI ist schon ein Grund zum Feiern – und für ein Sondermodell! Dafür haben die Wolfsburger den bekannten Zweiliter-Vierzylinder noch einmal nachgeschärft: Er leistet nun 325 PS und hat ein maximales Drehmoment von 420 Newtonmetern. Damit übertrifft er den bisherigen Spitzenreiter, den GTI Clubsport mit seinen 300 PS, deutlich.

270 km/h Spitze sind Serie (statt Option wie beim GTI Clubsport), 0 auf 100 geht in 5,3 Sekunden – alles keine absurden Werte (wie ja auch der GTI nie absurd war), aber doch eine echte Ansage für beherrschbar sportliches Fahren. Geschaltet wird auch hier per Siebengang-DSG.

Der Edition 50 liegt 15 Millimeter tiefer, steht auf 19-Zoll-Felgen mit rotem Lasurlack und bringt das adaptive Fahrwerk (DCC) serienmäßig mit. Wer es mit dem Jubiläum besonders genau nimmt, greift zum GTI-Performance-Paket. Das bringt Semislicks, Titan-Abgasanlage und ein Performance-Fahrwerk, das den Wagen sich noch einmal fünf Millimeter ducken lässt.

(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)
(Bild: Volkswagen)

Dazu mehr Sturz an der Vorderachse (-2 Grad) und bis zu 30 Kilo weniger Gewicht -Detailarbeit, die sich vor allem auf Track Days auszahlt.

Beweis gefällig? Rennprofi Benjamin Leuchter hat’s am Nürburgring gezeigt: 7:46,13 Minuten für die Nordschleife – die schnellste Runde, die je ein Serien-Golf dort gefahren ist.

Innen darf’s nostalgisch werden: Karositzmuster, rote Gurte, 50-Jahre-GTI-Logo am Lenkrad. Außen glänzen schwarze Spiegel, schwarzes Dach, rote Streifen an den Schwellern – und das Jubiläumslogo am Spoiler.

Ein besonderes Schmankerl: die exklusive Farbe Dark Moss Green Metallic, die dem Kompaktsportler ein fast britisches Understatement verleiht – als hätte man ihn beim Golf Club geparkt, nicht auf dem Parkplatz vom Supermarkt.

GTI Edition 50 in Dark Moss Green Metallic
GTI Edition 50 in Dark Moss Green Metallic(Bild: Volkswagen)

Auch der teuerste GTI
Bestellbar ist der GTI 50 ab sofort – zu Preisen ab 62.190 Euro. Im Vergleich zum Golf GTI Clubsport bietet das Jubiläumsmodell serienmäßig die adaptive Fahrwerksregelung DCC, LED-Matrix-Scheinwerfer, 19- statt 18-Zoll-Leichtmetallfelgen (mit rotem Lasurlack und inklusive dynamischer GTI-Radnabenkappe), ein schwarz lackiertes Dach und abgedunkelte Seiten-/ Heckscheiben. Mit dem GTI-Performance-Paket „Edition 50“ um 5860,- Euro liegt der Basispreis damit gut 3000 Euro unter dem des allradgetriebenen, 333 PS starken Golf R.

