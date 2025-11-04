BMW F 450 GS: Der Münchner Mittelklasse-Kracher

Technologisch basiert die ERC auf einer weiterentwickelten Fliehkraftkupplung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen bleibt sie im Schubbetrieb geschlossen. So entsteht ein natürliches, vertrautes und jederzeit vorhersehbares Fahrverhalten – vergleichbar mit einer konventionellen Kupplung. Die Motorbremse bleibt bis kurz vor dem Stillstand vollständig erhalten; erst bei Erreichen der Leerlaufdrehzahl öffnet die ERC automatisch, wodurch ein Abwürgen des Motors zuverlässig verhindert wird.