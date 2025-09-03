Neuer Kia Stonic: Tut elektrisch, fährt mit Sprit

Ganz so günstig wie bisher wird das Ganze allerdings wohl nicht bleiben. Statt aktuell ab 21.490 Euro dürfte das Facelift etwas mehr kosten. Dafür gibt’s ein SUV, das optisch nach Elektro aussieht, innen Hightech bietet – und trotzdem am Ende genau das ist, was viele noch wollen: ein kleiner Benziner, unkompliziert und direkt.