„Sandwich-Mann“ in den USA freigesprochen

Der Wurf machte ihn zur Ikone der Protestbewegung in den Vereinigten Staaten. In dem Prozess traten nun der Grenzschutzbeamte und ein weiterer Polizist als Zeugen auf. Die Geschworenen sahen sich zudem ein Handyvideo des Vorfalls an. Es zeigt, wie Dunn nach seinem Wurf vor der Polizei wegläuft und nach seiner Festnahme zugibt, das Sandwich geworfen zu haben. Er habe damit die Grenzschutzpolizei ablenken wollen, was ihm auch gelungen sei. Hintergrund sind die von Trump angeordneten Massenfestnahmen von Einwanderinnen und Einwanderern ohne Aufenthaltserlaubnis in den USA.