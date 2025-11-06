Abwehrmann wurde für Salzburg zum Matchwinner

Salzburg feierte in der Europa League einen wichtigen 2:0-Heimsieg gegen die Go Ahead Eagles. Zum Matchwinner für die Bullen wurde Linksverteidiger Aleksa Terzic. Aber nicht nur der Serbe erhielt eine gute „Krone“-Note.
Zawieschitzky 4
Nach seinem Bundesliga-Debüt machte er auch bei seiner Europacup-Premiere eine gute Figur. Fehlerlos!
Lainer 3
War aktiv auf seiner Seite und versuchte, Akzente zu setzen. Nicht alles gelang, aber insgesamt machte der Routinier eine solide Partie.
Schuster 3
Erhielt den Vorzug vor Gadou und löste seine Sache ordentlich. Anfangs mit ein, zwei Fehlern, stand er danach sehr stabil und verbuchte zudem die meisten Ballkontakte (77).
Rasmussen 4
Der Däne agierte noch einen Tick souveräner als sein Nebenmann.
Terzic 6
Bester Mann auf dem Platz! Beim 1:0 bediente er Vertessen perStanglpass ideal. Später knallte er den Ballzum 2:0 ins Kreuzeck! So wird Konkurrent Krätzig auch zukünftig das Nachsehen haben.
Kitano 4
Fand mit Verlauf des Spiels immer besser rein und hattein Hälfte zwei ein Privatduell mit dem Gäste-Goalie, der seine Schüssejedoch parieren konnte.
Diabate 4
Stopfte im Mittelfeld viele Löcher und eroberte immer wieder den Ball. Hatte die beste Zweikampfquote!
Kjaergaard 3
Führte das Team als Kapitän aufs Feld und versuchte das Spiel an sich zu reißen. Das gelang nur mittelmäßig. Er tat sich schwer.
Baidoo 3
Fand zunächst schwer rein und konnte sein Tempo nicht nutzen. Nach der Pause war er besser, vergab aber eine Großchance.
Vertessen 4
War über weite Strecken kaum zu sehen. Beim 1:0 stand er aber genau da, wo ein Stürmer stehen muss.
Bischoff 4
Sorgte wie zuletzt für Betrieb und setzte immer wieder Akzente. Eine Torbeteiligung gelang aber nicht.
Yeo 3
Fügte sich gut ein.
Aguilar, Ratkov, Trummer 0
Trainer Letsch 4
Statt dem etatmäßigen Linksverteidiger Krätzig auf Terzic zu setzen, zahlte sich aus. Generell fiel aus der Startelf dieses Mal keiner richtig ab.
UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
