Goldtor von Arnautovic! RS Belgrad besiegt Lille

Marko Arnautovic hat Roter Stern Belgrad am Donnerstag zum ersten Erfolg in der Fußball-Europa-League geschossen. Der von seiner Muskelverletzung im Oberschenkel genesene ÖFB-Rekordtorschütze avancierte beim 1:0 des serbischen Meisters gegen Lille mit einem verwandelten Elfmeter in der 85. Minute zum Matchwinner. Für den 36-Jährigen war es das vierte Pflichtspieltor in der laufenden Saison, das zweite in der Europa League. Sein Team hält nach vier Spielen bei vier Punkten.