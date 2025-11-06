Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2:0-Heimerfolg

Drittes Saisontor von Schasching bei Leipzig-Sieg

Frauenfußball
06.11.2025 23:05
Jubel bei ÖFB-Legionärin Annabel Schasching
Jubel bei ÖFB-Legionärin Annabel Schasching(Bild: rbleipzig.com)

Annabel Schasching hat am Donnerstag ihren dritten Saisontreffer in der deutschen Frauen-Fußball-Bundesliga erzielt. Die ÖFB-Teamspielerin besorgte beim 2:0-Heimsieg von RB Leipzig gegen Carl Zeiss Jena in der 76. Minute mit einem souverän verwandelten Elfmeter den Endstand. 

0 Kommentare

Bei der 1:2-Niederlage des SC Freiburg bei der TSG Hoffenheim lieferte Nicole Ojukwu den Assist für das zwischenzeitliche 1:1. Auch ihre ÖFB-Kollegin Lisa Kolb spielte bei den Verliererinnen durch.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
133.489 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
132.927 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
122.724 mal gelesen
Mehr Frauenfußball
Stripfing & Mauerwerk
Aus und vorbei: Zwei Vereine, ähnliches Schicksal
Derby am Sonntag
Wacker und Kufstein: Zwei unterschiedliche Welten
2032 Legionäre in OÖ:
Weltflair im Unterhaus mit Kickern aus 72 Nationen
Trainer enttäuscht
Nach Grusel-Leistung: „Waren nicht ligatauglich!“
Zünglein an der Waage
Bodenständig! Aufsteiger Seekirchen rockt die Liga

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf