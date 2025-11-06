Drittes Saisontor von Schasching bei Leipzig-Sieg

Annabel Schasching hat am Donnerstag ihren dritten Saisontreffer in der deutschen Frauen-Fußball-Bundesliga erzielt. Die ÖFB-Teamspielerin besorgte beim 2:0-Heimsieg von RB Leipzig gegen Carl Zeiss Jena in der 76. Minute mit einem souverän verwandelten Elfmeter den Endstand.