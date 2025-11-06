Drittes Saisontor von Schasching bei Leipzig-Sieg

Annabel Schasching hat am Donnerstag ihren dritten Saisontreffer in der deutschen Frauen-Fußball-Bundesliga erzielt. Die ÖFB-Teamspielerin besorgte beim 2:0-Heimsieg von RB Leipzig gegen Carl Zeiss Jena in der 76. Minute mit einem souverän verwandelten Elfmeter den Endstand.
Bei der 1:2-Niederlage des SC Freiburg bei der TSG Hoffenheim lieferte Nicole Ojukwu den Assist für das zwischenzeitliche 1:1. Auch ihre ÖFB-Kollegin Lisa Kolb spielte bei den Verliererinnen durch.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.