Karten-Flut! Trainer fliegt schon nach 20 Minuten

Was für ein hitziger Start ins Spiel zwischen Rapid und Craiova in der Europa League! Schiedsrichter Martin Matosa sorgte in den ersten Minuten gleich für eine wahre Karten-Flut und nach nicht einmal 20 Minuten musste auch schon Craiova-Trainer Mirel Rădoi auf die Tribüne.
Keine Minute war gespielt, da zückte Matosa bereits zum ersten Mal Gelb – Nikolaus Wurmbrand traf es. In Minute 4 folgte Rapid-Kapitän Matthias Seidl, kurz darauf Ercan Kara (18.).
Trainer Rădoi fliegt
Wenige Augenblicke später eskalierte es: Craiova-Coach Mirel Rădoi lieferte sich ein hitziges Wortgefecht mit Rapid-Flügel Tobias Gulliksen und sah dafür glatt Rot! Auch Gulliksen sah dafür Gelb.
Im Nachtrag kassierte auch Adrian Rus von den Gästen noch eine Verwarnung. Damit zeigte Referee Matosa bereits sechs Karten in den ersten 21 Minuten. Ein Start voller Emotion und Hektik im Allianz-Stadion ...
