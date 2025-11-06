Toyota Land Cruiser bekommt ein Baby-Geschwisterl

Beim Preis halten sich die Japaner noch bedeckt. Für asiatische Märkte kursieren Schätzungen von umgerechnet 26.000 Euro, für Europa könnte ein realistischer Einstieg eher bei mindestens 40.000 Euro liegen. Doch dass der kleine Land Cruiser auch nach Europa kommt, ist eher unwahrscheinlich, sagt Toyotas Deutschlandchef Mario Köhler. Der Hintergrund ist klar: Für jeden neuen Verbrenner auf Europas Straßen muss das Unternehmen die CO2-Emissionen kompensieren und jede Menge Stromer verkaufen. Ein Benziner ganz ohne Elektrounterstützung passt da nicht in Konzept. Obwohl der FJ die Zielgruppe für den Land Cruiser deutlich erweitern würde. Momentan startet die Baureihe in Österreich bei gut 113.000 Euro.