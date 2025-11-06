Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Cool und kantig

Toyota Land Cruiser bekommt ein Baby-Geschwisterl

Motor
06.11.2025 06:00
(Bild: Toyota)

2026 erweitert Toyota die Offroad-Familie um ein eigenständiges, günstigeres Einstiegsmodell. Ob es der kompakte Land Cruiser FJ auch nach Europa schafft, ist aber fraglich.

0 Kommentare

Noch liegt kein Preis vor, kein offizielles Datenblatt, aber erste Prototypen pflügen schon länger durchs japanische Geröll. Jetzt zeigt Toyota den Land Cruiser FJ auf der Japan Mobility Show erstmals dem Publikum. Auf der größten asiatischen Automesse präsentiert sich der Offroader als kompaktes Modell, das die klassische Geländekompetenz des Land Cruiser in ein kleineres, jüngeres Format übersetzt.

Mit dem Baby-Cruiser verfolgt Toyota eine klare Strategie: Der Offroad-Klassiker soll nicht nur wie die aktuellen Modelle 300 und 250 luxuriöser, sondern auch für jüngere, aktivere Käufergruppen zugänglich werden, die weniger Masse, aber nicht weniger Gelände-Kompetenz suchen. Der FJ tritt dabei nicht als abgespeckte Billigvariante auf, sondern als eigenständiges Modell mit eigenem Anspruch. 

Beschädigungen sind schon eingeplant
Ganz im Stile eines kurzen Land Rover Defender oder eines Ford Bronco setzt auch der FJ optisch auf klare Kanten, kurze Überhänge und eine fast nostalgische Karosserieform, ohne sich in Retro-Zitaten zu verlieren. Aber anders als die großen Brüder in der Land-Cruiser-Familie tritt der dreitürige FJ weniger wuchtig, mehr drahtig auf. Die Front zeigt expressive, als Option auch runde Scheinwerfer mit LED-Technik, integriert in eine breite, vertikal betonte Frontpartie. Die Haube ist flach, die Radhäuser ausgeprägt. Um die Reparaturkosten nach einem Unfall zu senken, lassen sich Teile der Stoßfänger einzeln austauschen.

(Bild: Toyota)
(Bild: Toyota)

Mit einer Länge von etwa 4,58 Metern bleibt der FJ kompakt genug für den urbanen Alltag, soll aber gleichzeitig genug Bodenfreiheit und Offroad-Geometrie mitbringen, um auch abseits befestigter Wege ernst genommen zu werden. Toyota verspricht die gleiche Geländekompetenz wie beim für harte Einsätze konzipierten 70er-Modell.

Mächtiger Vierzylinder mit Wandler und Allrad
Als Antrieb dient der bewährte 2,7-Liter-Benzinmotor, bekannt aus Hilux und Land Cruiser Prado. Der Vierzylinder leistet 163 PS und liefert ein maximales Drehmoment von 246 Newtonmetern. Gekoppelt ist er an eine Sechsgang-Wandler-Automatik samt zuschaltbarem Allradantrieb. Ob andere Antriebe folgen, beispielsweise ein Hybrid oder ein Diesel, ist derzeit offen.

Lesen Sie auch:
Neu nach 15 Jahren
Toyota Land Cruiser: Quadratisch, praktisch, gut
28.05.2025

Auch beim Fahrwerk setzt Toyota auf bewährte Zutaten. Als Basis dient die ebenfalls beim Pick-up Hilux eingesetzte IMV-Plattform mit Leiterrahmen, samt Starrachse hinten und Schraubenfedern rundum mit entsprechenden Nehmerqualitäten. Elektronische Helfer wie Bergabfahrassistent und Traktionskontrolle sind an Bord, komplexe adaptive Systeme bleiben dem FJ aus Kostengründen vermutlich erspart. 

Cockpit mit Offroad-Flair
Genauso kernig wie die von robusten Kunststoffplanken geschützte Karosserie präsentiert sich der Innenraum: Mit viel aufgeschäumtem Kunststoff, großen mechanischen Bedienelementen und seiner funktionalen Nüchternheit richtet sich der FJ klar an Geländewagen-Fans. Die Mittelkonsole ist hochgezogen, mit manuellen Drehreglern für Klimatisierung und Allradsteuerung. Anstelle der bei teuren SUVs üblichen Displaylandschaft finden sich hier teildigitale Instrumente und ein kompakter, neun Zoll großer Bildschirm für Navigation und Infotainment. Möglicherweise soll es später sogar eine noch weiter abgespeckte Basisversion geben. Ebenso einen Fünftürer.

Lesen Sie auch:
Mit der Marke Century will Toyota das Luxus-Segment aufmischen und sogar mit Rolls-Royce ...
Japan Mobility Show
Von Sparmobil bis Toyota-Angriff auf Rolls-Royce
30.10.2025

Die Sitze sind einfach, aber solide gepolstert. Waschbare Stoffbezüge und gummierte Fußräume unterstreichen die Nutzfahrzeugnähe. Die Rückbank lässt sich umklappen, der Laderaum ist flach und funktional gehalten. Die Sicherheitsausstattung dürfte sich an den regionalen Anforderungen orientieren. Toyota spricht von einem „angepassten Sicherheitsniveau für internationale Märkte“, was für Europa mindestens die üblichen Helfer wie Abstandstempomat, Spurhalter und Kollisionswarner bedeuten würde. 

Beim Preis halten sich die Japaner noch bedeckt. Für asiatische Märkte kursieren Schätzungen von umgerechnet 26.000 Euro, für Europa könnte ein realistischer Einstieg eher bei mindestens 40.000 Euro liegen. Doch dass der kleine Land Cruiser auch nach Europa kommt, ist eher unwahrscheinlich, sagt Toyotas Deutschlandchef Mario Köhler. Der Hintergrund ist klar: Für jeden neuen Verbrenner auf Europas Straßen muss das Unternehmen die CO2-Emissionen kompensieren und jede Menge Stromer verkaufen. Ein Benziner ganz ohne Elektrounterstützung passt da nicht in Konzept. Obwohl der FJ die Zielgruppe für den Land Cruiser deutlich erweitern würde. Momentan startet die Baureihe in Österreich bei gut 113.000 Euro.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Korea hebt ab
Hyundai Ioniq 9: Eskalation bei Platz und Luxus
On-Board-Video!
China-Stromer mit Fabelrekord auf der Nordschleife
Einst E-Pionier
Nissan Leaf: Was kann die 3. Generation wirklich?
Retro-Charmeur
Renault 4: Wie sehr elektrisiert er wirklich?
Die neue Generation
Audi Q3: Fahrfreude, Stirnrunzeln und viel Design
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
127.344 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
97.373 mal gelesen
Innenpolitik
„Hütte soll ruhig brennen“: In der SPÖ lodert es
76.143 mal gelesen
In der SPÖ-Zentrale in der Löwelstraße in der Wiener Innenstadt rauchen die Köpfe. Die Partei ...
Mehr Motor
Cool und kantig
Toyota Land Cruiser bekommt ein Baby-Geschwisterl
Krone Plus Logo
Peugeot-Chef Favey:
„Manche waren froh, dass Kleinwagen verschwanden“
Neue Enduro-Reihe
BMW F 450 GS: Der Münchner Mittelklasse-Kracher
Nordschleifen-König
VW Golf GTI Edition 50: Der Stärkste zum Schluss
Unfassbar und kabellos
Lkw laden künftig mit 4,5 Megawatt aus dem Boden!

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf